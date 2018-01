El Ayuntamiento aprueba cerca de 24 millones para el ejercicio 2018

El Ayuntamiento de Vícar contará para el presente ejercicio de 2018 con un presupuesto total de algo más de 24 millones de euros, tras su aprobación inicial en la sesión plenaria extraordinaria celebrada ayer por la mañana por la Corporación Municipal.

Los votos del grupo socialista, con mayoría absoluta en el consistorio vicario, bastaron para sacar adelante el documento presupuestario, que encontró, por otra parte, el rechazo del Partido Popular y de Izquierda Unida, así como del concejal no adscrito Antonio Jesús Rodríguez, mientras que la edil del grupo local Ciudadanos, Consuelo Ortega optó por la abstención, "al no haber formado parte de su elaboración", si bien su postura no se ha hecho efectiva, al no estar presente en el momento de la votación, al ausentarse de la sesión por motivo familiar.

Al capítulo de inversiones reales se destinan algo más de dos millones de euros

La concejal de Hacienda, que también es portavoz municipal , Luz María Fernández, calificó el nuevo presupuesto de "realista e ilusionante", a la vez que recordó la necesidad de ajustarse al cumplimiento del Plan de Ajuste al que el Ayuntamiento de Vícar está sometido hasta 2022.

Elaborado con el objetivo de seguir mejorando la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas de Vícar, "se sigue apostando por las personas y su bienestar y en se recogen todas las demandas ciudadanas, por lo que estamos ante un presupuesto "responsable y estable", señaló, además, la concejal de Hacienda a la conclusión de un amplio debate.

Los distintos grupos expusieron su posición ante el documento, así como sobre sus bases de ejecución y la relación de puestos de trabajo, siendo el concejal de Izquierda Unida, David Cabrera, el más crítico en su valoración, llegando a calificar el presupuesto general para 2018 de "no creíble y continuista y nada participativo".

Por su parte, el nuevo portavoz del Grupo Popular, Alberto Martín Maldonado, centró su exposición en un análisis de los ingresos y gastos que ha presentado el equipo de Gobierno, sobre cuyas partidas ha hecho varias consideraciones en cuanto a incrementos o minoraciones, además se refirió a la falta de algunas inversiones como la dotación de un Recinto Ferial, para concluir señalando, en su intervención que "no es un presupuesto real".

Más comedido estuvo en su intervención, por otra parte, el concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Vícar, Antonio Jesús Rodríguez, quien también hizo consideraciones sobre algunas partidas de ingresos y gastos y aludió a que en las inversiones presentadas en esta partida presupuestaria, "se repiten las de otros años y se echan en falta otras".