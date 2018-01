Bonilla: "El presupuesto hace posible la gestión de lo público"

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, valoró de manera institucional ante el Pleno de la Corporación el Presupuesto General del Ayuntamiento de Vícar para este ejercicio y que se cifra en 24.102.701 euros. Un documento cuyos ingresos calificó de realistas , "son los recursos que tenemos para gobernar y llegar a la prestación de los servicios que los ciudadanos y ciudadanas de Vícar nos demanda". Antonio Bonilla se ha referido a los capítulos I y II, señalando que "hacen posible la gestión de gobierno de lo público en Vícar. "Si no fuera por esa filosofía de trabajo y de gestión, no tendríamos hoy la prestación de todos los servicios que estamos haciendo en nuestro municipio", recalcó Antonio Bonilla durante su discurso.

Se ha destacado, además, la especial sensibilidad con los agricultores de la zona

Sobre las inversiones, a la que se destinan más de dos millones de euros, el alcalde ha hecho hincapié en la importancia de las partidas de los capítulos VI y VII, que van a redundar en educación, salud y en la mejora de servicios que tenemos, sobre todo en atención a los más débiles. Igualmente se ha referido a la deuda del Ayuntamiento, que para cuando concluya el año en curso se situará en 10,5 millones de euros, "ello nos permite una buena salud económica y financiera, no estamos para repartir, como nos dicen en otros municipios, estamos para administrar bien".

Antonio Bonilla indicó igualmente durante la sesión plenaria de esta semana que gracias a la gestión y a presupuestos como el ahora aprobado, Vícar es referencia nacional o está en primera línea en infancia, mujer mayores, juventud. "Nuestra sensibilidad social es total y somos un vivero positivo de creación permanente de actividades, y eso es algo de lo que debemos estar satisfechos y orgullosos".

De igual forma destacó la especial sensibilidad para con los agricultores, "no hay una institución más sensible con este colectivo en la provincia que el Ayuntamiento de Vícar, en su conjunto, siempre apoyando permanentemente a nuestro sector agrario, al igual que hacemos codo con codo con nuestros comerciantes". Sobre las críticas de IU sobre la presencia en Fitur, Antonio Bonilla, ha señalado "estamos con los tejidos productivos que generan actividad, riqueza y empleo del municipio, no estamos al margen de nada, estamos permanentemente con la gente y en este caso hemos llevado a esta feria de turismo una experiencia, que da a conocer Vícar, y que complementa la de la provincia de Almería", concluyó Bonilla.