Cuarenta grupos, en el 'Duelo del Desierto' del Hip Hop Street Festival

Uno de los grandes atractivos del Hip Hop Street Vícar, este próximo 20 de enero, será la celebración del campeonato de B-Boying 'Duelo en el Desierto', en la que será su decimotercera edición. Como en años anteriores el duelo contará con una selección de los mejores DJ´s de España y volverá a traer a los mejores jueces de break del mundo, en este caso procedentes de Toronto, (Canadá), Florida (USA) y Dusseldorf (Alemania).

Serán cuarenta los grupos participantes en esa edición, entre ellos Fusión Rockers, uno de los más laureados en la historia de esta competición. La relación se completa con Dependients, Army of Queens, Zapato Crew, Sevilla City Breakers, Europe Dimensions, Almereal, Hakestyles, Faka Crew, Vandals, La Nueva, You Can Not Steal My Flow Ja!, Madrocko, The Alternatribe, 6packs, Prrs Klljrs, Virtual Kids, Skull Ganz, The Bronx Boys, Beach Boiz, Fpur to Two, Freshit, R4M, Actitud Salvaje, Subcielo Squad, Amazing Bloothers, Adromicina, Supremos, SD Mambo, Special K, Special K, GH Breakers, Malagantzters, Unión Latina, The Good Vibrations, Last Alive, Back 2 School, Soul Mavericks, Morocco Flava, Conquistador Crew y New X Crew.

Como novedad, este año habrá una nueva modalidad de competición paralela, denominada Saloon Brawl ('trifulca en el salón'). Esta parte de la competición tendrá lugar en los laterales del pabellón, donde tres jueces internacionales se camuflarán entre los breakers y determinarán qué dos crews se disputarán esta modalidad del premio en la pista central.