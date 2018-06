El IES La Puebla, entre los 76 seleccionados de Erasmus+ KA-104

El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación ha dado a conocer los proyectos seleccionados en el programa Erasmus+ KA104, Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje en el sector de Educación de Personas Adultas. En total son 76 los proyectos seleccionados entre las 127 solicitudes presentadas, figurando entre ella el proyecto Nuevos Retos en Interculturalidad para la Educación Permanente, presentado por el Instituto Puebla de Vícar.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha destacado la importancia de este proyecto, en el que junto al Instituto Puebla de Vícar, encargado de la coordinación, participa también el Ayuntamiento, así como lo hacen las asociaciones Mujeres Africanas, Jóvenes de Mali y At-Tawba.

Antonio Bonilla ha señalado que "el proyecto Nuevos Retos en Interculturalidad para la Educación Permanente, es el de mayor presupuesto de todos los seleccionados con un total de 68.485 euros, y se espera que sus resultados tengan impacto, tanto a nivel local, como nacional e internacional".

Todos los objetivos establecidos en el proyecto de los alumnos vicarios se fundamentan de forma sólida en las necesidades detectadas, en primer lugar, a partir de los datos de población del municipio de Vícar, cifrada en más de 25.000 habitantes, de los que el 28,6% procede de otros países. Unos datos según los cuales la población migrante está pasando por una fase de reagrupación familiar y de asentamiento a largo plazo.

Ante esta nueva situación se ha visto la necesidad de abordar un programa integral y multidisciplinar de formación que contemple la interculturalidad como un objetivo verdaderamente integrador, que englobe a todos los ciudadanos ya sean migrantes o no, y que afronte los nuevos retos que suponen aspectos como la creciente reagrupación familiar y asentamiento a largo plazo de población inmigrante, el aumento de población inmigrante que comparte espacio y entorno educativo en los programas de educación de adultos formales y no formales del municipio, así como el hecho fundamental de que con la reagrupación familiar, los adultos se convierten en transmisores de valores dentro del núcleo familiar en un entorno multicultural.Dentro de estos adultos se encuentran también los adultos no inmigrantes que conviven en este contexto social en constante evolución.

Otro dato a tener en cuenta e la creciente movilidad de personas dentro del espacio europeo, que hace que la población local también se desplace a otros países para estudiar o trabajar, por lo que su formación en interculturalidad no solamente favorecerá y enriquecerá su experiencia, sino que también tendrá un impacto en la vida del municipio.

A ello se suma la necesidad de aprender de otros sistemas educativos europeos que integran población migrante para poder así mejorar la calidad de la enseñanza y la competencia intercultural como herramienta fundamental de convivencia y también la necesidad de mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos, en especial aquellos más desfavorecidos.