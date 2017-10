Lucha contra el absentismo escolar para evitar la delincuencia y la marginalidad

Muchos saben de la Fiscalía de Menores cuando un adolescente o niño comete algún crimen que alarma a la sociedad. Sin embargo, como recuerda Mariola Gómez Ponce, fiscal delegada de Menores en Almería, este organismo judicial tiene como función "aplicar la ley pero también aplicar la máxima protección a los menores". Para la representante del Ministerio Público, una de las peores lacras es la del absentismo, porque "lleva a la delincuencia y la marginalidad" a esta parte tan sensible de la sociedad. Precisamente, el pasado jueves tuvieron lugar en Vícar las I Jornadas 'Educación en Justicia, un enfoque innovador', en las que Gómez Ponce pudo explicar en primera persona el trabajo que la Justicia, desde la Fiscalía de Menores, realiza junto al sistema educativo y los servicios sociales en la lucha y pelea para "eliminar la lacra del absentismo". La fiscal consideró esta cita una oportunidad y una plataforma "ideal" para exponer este y otro trabajo del Ministerio Público a lo largo de los años.

"La educación es un pilar básico, fundamental; muchas veces denostado y maltratado. Al profesorado a veces no se le ha tratado con la autoridad y dignidad que antaño ha tenido y hay que recuperarlas de forma que se respete el principio de educación con una sociedad competente y profesional y con unos menores que son los mayores del futuro", dijo en declaraciones a los medios.

Las jornadas sobre Educación en Justicia llevan al municipio una radiografía de la realidad

Advirtió asimismo que es difícil que exista una paz social "sin fracturas" si no existen unos cimientos fuertes en la educación y subrayó el trabajo realizado desde el Ayuntamiento de Vícar en pro de la infancia, una labor que considera que debería ser una "obligación de todos", tanto ciudadanos como organismos oficiales. "No valen las críticas de café en las que se dice esto no funciona, cada uno desde nuestro trabajo debemos buscar la forma de que funciones y lo podemos conseguir", apostilló.

Por su parte, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Gracia Fernández, mantuvo que la educación y la justicia están muy interrelacionadas y que es preciso que esta idea se transmita a todas las partes implicadas, administraciones, comunidad educativa, etc., porque estos valores "fundamentales para tejer una sociedad mejor en el futuro". "La mejor inversión que se puede hacer es en la infancia, si se garantiza una buena educación de calidad, tendremos una mejor sociedad", aseguró, agradeciendo acto seguido a Gómez Ponce todo el "trabajo conjunto" que desarrollan ambas instituciones. "Tenemos que ir desarrollando todos los días competencias para conseguir que los menores se eduquen en valores y protegerlos de riesgos, además es nuestra responsabilidad llevar a cabo las medidas que dictan los jueces y nuestro compromiso y obligación conseguir la prevención y la reinserción después para que tengan un futuro mejor", dijo.