El PP expulsa de militancia a su portavoz Antonio Jesús Rodríguez

El Partido Popular ha expulsado de militancia a su portavoz en en Ayuntamiento de Vícar, Antonio Jesús Rodríguez. El Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular así lo ha dictaminado. El PP considera que el ya ex portavoz de los populares vicarios habría cometido una falta grave al desprestigiar públicamente el proyecto de Gabriel Amat. En su facebook Antonio Jesús Rodríguez escribe tras darse a conocer esta decisión: "El PP Provincial de Almería castiga con dureza los aires de cambio pedidos por un sector del partido. Así los problemas al presidente regional, Juanma Moreno, le irán creciendo y restando electoralmente en Almería". Rodríguez no hará entrega de su acta de edil y pasará a formar parte del grupo de concejales no adscritos. El PP de Vícar quedará ahora en manos de Alberto Martín.