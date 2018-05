Ya está abierto el plazo de admisión en la Escuela de Idiomas

Hasta el 21de mayo, la Escuela Oficial de Idiomas mantendrá abierto el plazo de admisión, es decir para la enseñanza presencial de inglés y francés, semipresencial inglés y Grupos para profesorado para el curso 2018-2019.En la modalidad presencial la oferta de la EOI comprende los niveles A1, A2, B1, B2 y C1, en semipresencial, solo inglés, A1, A2, B1y B2.1, mientras que CAL para profesorado, en francés todos los niveles y el C1 en inglés. Niveles que en un idioma diferente al que se esté cursando como primer idioma en la ESO. Desde la EOI han informado que deben realizar la admisión además de los de nuevo ingreso, los solicitantes de Nivel C1, los que no estuvieron matriculado el pasado curso y quiere reanudar estudios, y los procedentes de otra EOI o de otra modalidad de estudios: IEDA, That's English!, etc.