Los escolares corren por la Paz

La IV Carrera Solidaria por la Paz, organizada por el CEIP Nuestra Señora de la Merced ha puesto fin a las actividades que se han desarrollado a lo largo de toda la semana en el municipio con motivo de la celebración del Día Mundial de la Paz, que se conmemoró el pasado 30 de enero. Han sido unos actos que han tenido una amplia participación del alumnado y con los que se ha pretendido defender y promover el amor universal, la no violencia, la tolerancia, el respeto por los Derechos Humanos, la solidaridad y la Paz.Las actividades han sido diversas, y por ejemplo, en el centro de educación infantil y primaria (CEIP) José Saramago hubo actuaciones musicales de Madre Tierra y una quema de mensajes negativos, además de desarrollarse una carrera solidaria para donar productos alimenticios para Cáritas. Se sumaron a estos actos una lectura de libros sobre la paz, por grupos, con asistencia de padres y madres.

Otros colegios como el Virgen de la Paz trabajaron las emociones y colores con manualidades para poner la palabra "Paz" en el patio. Los alumnos de infantil confeccionaron una bola del mundo con las manos pintadas y los de tercer ciclo realizaron un vídeo con música y un mural con palabras de paz, además de la colocación de mensajes de paz en cada escalón de las escaleras del centro.

La concejal de Educación, Almudena Jiménez, ha acudido a muchos de los eventos

En el CEIP Blas Infante, cada clase acudió con camisetas de color diferente y con palomas hechas de papel y se proyectó ante toda la comunidad educativa un vídeo realizado días antes por los propios alumnos. Por su parte, los alumnos del CEIP La Canal confeccionaron carteles, realizaron en clase un cuaderno de paz que colocaron en las escaleras del centro y se leyó un manifiesto de la paz, tomando como referencia La paz empieza por una sonrisa de Madre Teresa de Calcuta.

En el CEIP Féliz Rodríguez de la Fuente tuvo lugar una actuación musical titulada Que a la paz hay que llegar. Igualmente, los alumnos del primer ciclo celebraron su propio Master Chef Junior, en relación con recetas de la paz, y los de segundo ciclo realizaron Caramelos de la paz, una actividad que ha consistido en la elaboración un mural de papel con palabras sobre la paz, así como un buzón de la paz, consistente en la creación de sobres con palabras de paz. Además, los de tercer ciclo recrearon mensajes de paz en una botella, y los de primero de ESO escribieron frases de paz en las escaleras del centro. Por último, los de segundo de ESO, interpretaron una canción, clase por clase. Al final, todos los alumno del centro cantaron Where is the love en el gimnasio.

El Día de la Paz también se ha celebrado en el CEIP Sant Sylvain d'Anjou, en el cual se decoraron las puertas de cada clase con mensajes de paz y los alumnos trabajaron la palabra paz en diferentes idiomas. Después del recreo, en el patio los alumnos formaron la palabra paz para hacer una fotografía. Mientras tanto, en el CEIP Federico García Lorca, tuvo lugar una gimkana de valores con mensajes de paz, un concurso de cuentos, con premios por niveles y una actividad global del centro con frases, reflexiones o notas sobre la paz, puestas en un mural.

En el CEIP Profesor Tierno Galván, cada clase coloreó una gota del cartel "Gotas de Paz" y recibieron la visita del grupo de rap del pueblo, con canciones relacionadas con la paz, dentro de un concurso de representación de un rap, realizado a lo largo de la semana. Por último se llevó a cabo otra actividad denominada Botón de la Paz, que representaba la victoria de la paz, y el no a la guerra.