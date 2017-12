Una joven firma vicaria le hace la competencia al tradicional licor Limoncello

Al Limoncello le ha salido un duro competidor hecho en Almería: el licor de limón fabricado por la empresa vicaria Licores Naturales SL, una empresa con un año en el mercado, que elabora sus productos "sin ningún químico". Este licor de limón, elaborado con limones de la provincia, "tiene menos azúcar y menos grados" que otras bebidas similares, y que pudieron degustar los asistentes a la Feria 'Sabores Almería', instalada hasta este domingo en el Mirador de la Rambla.

Su gerente, Raimundo Iniesta, declaró a Europa Press que el negocio surgió "para buscar una alternativa al Limoncello, que no me gusta" y apostar por un producto natural, con auténtico sabor a limón. Además, han introducido nuevos licores, como el de Canela, "elaborado con Canela de Ceilán con certificado ecológico", o el de Hierbabuena, "obtenido de cultivos propios, en los que no se usa ningún fitosanitario".

La firma también cuentan con un licor de cereza que no han podido presentar en la Feria 'Sabores Almería' porque "fabricamos nuestros licores con productos de temporada y siempre de la provincia, por lo que no podremos volver a elaborarlo hasta que no vuelva la temporada de cerezas".