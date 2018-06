Adrián, triatleta en Bratislava

Un alumno de la Facultad de Educación competirá en el Mundial de Triatlón. Adrián Gómez estudia el Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Almería y además es becario del Servicio de Deportes, convertido en un ejemplo de superación y cuyo esfuerzo se ha visto premiado con la clasificación para la Challenge de Bratislava.

Hace menos de dos años rozaba los 90 kilos de peso y su actitud era la de una persona sedentaria, pese a que había practicado natación con anterioridad. Decidió dar un giro a su vida y se puso como objetivo, siendo Erasmus en Lisboa procedente de la UAL, hacer el triatlón de la capital portuguesa. Tras ocho meses de preparación logró concluir segundo de su categoría, y al poco tiempo recibió un correo electrónico que le sorprendió enormemente: "No lo esperaba, pero la invitación a participar en el Mundial estaba ahí". Adrián Gómez Borbalán no pudo acudir en aquella ocasión por motivos económicos, pero otra vez tuvo sorpresa y le surgió una segunda oportunidad que sí aprovechará: "Al año siguiente me lo han vuelto a mandar, ya que guardan el resultado, y esta vez sí voy a cumplir mi sueño gracias a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Almería y a la empresa Enza Zaden".

El mundial de triatlón se ha celebrado este pasado domingo y el almeriense ha quedado en el puesto 212 de la general, de 583, y en sucategoria el número 34 de 67.

La prueba ha sido un triatlón de media distancia, con 1.900 metros de natación en las aguas del Danubio, 90 kilómetros de ciclismo y un medio maratón. Recién entregado su Trabajo Final de Grado, Adrián Gómez decía que se daba por satisfecho "con acabar en mitad de tabla de la categoría", que es la de entre 25 y 29 años, en la que era "el pequeño". En todo caso, "sin ser del todo consciente de lo que supone la cita", antes de acudir a la misma, reconocía que "será un desfile de estrellas de categoría mundial 'Pro', así que a ver qué pasa".

La decana Isabel Mercader indicó que "estamos a favor del deporte, de que los alumnos compitan, queriendo así que ellos mismos vean que se les está apoyando en todos los aspectos". La imagen corporativa de dicha facultad ha idoinserta en el traje de competición de Adrián, que ha sido embajador de la Universidad de almería y de su titulación: "Es una manera de proyectarnos fuera y de dar a conocer que tenemos mucha suerte con este título, porque la mayoría del profesorado que está llegando, ya que es nuevo al llevar solo cuatro años, tiene un nivel de investigación altísimo y también niveles deportivos excelentes, por lo que es más fácil complementar la formación académica, que es nuestra responsabilidad, yendo más allá, haciendo cosas para que el alumnado trasfiera desde distintos ámbitos lo que aprende aquí". El ejemplo más claro es el UAL Activa proyectado desde el Servicio de Deportes y que tiene a los estudiantes del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte formando el cuerpo de entrenadores personales que están sacando del sedentarismo.