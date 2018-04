Alumnos de doce universidades en el Ciclo Académico de Teatro

El Ciclo Académico de las XXXV Jornadas de Teatro del Siglo de Oro arrancó en la Escuela Municipal de Música de Almería (EMMA), con la celebración de una de sus actividades más emblemáticas, sus tradicionales homenajes. En esta edición, que se ha celebrado íntegramente en Almería, en la EMMA y en el Apolo, los protagonistas fueron el mítico actor Manuel Galiana y el profesor e investigador Luciano García. "Cuando me llamaron me llevé una alegría muy grande. Estoy muy contento de estar aquí en Almería, por la que como todo el mundo sabe tengo un especial capricho por las vinculaciones familiares que me unen a esta tierra", señalaba el actor Manuel Galiana, a la vez que aseguraba que aún no piensa en retirarse. Al contrario, "ahora mismo tengo más proyectos que años para vivir", bromeaba.

Por su parte, Luciano García, homenajeado por ser una de las personas que más ha investigado sobre el Siglo de Oro, reconocía que este tributo es "uno de los momentos más importantes para mí tanto a nivel personal como profesional". Y es que, desde el nacimiento de las Jornadas, García ha colaborado muy estrechamente con ellas. "Almería siempre la he identificado con el teatro del Siglo de Oro, con la labor académica y con ver nacer la primavera -estación en la que siempre se ha celebrado el festival-", recordaba.

Antonio Serrano y Manuel Canseco hicieron las laudatios de los homenajeados

Antonio Serrano, fundador de las Jornadas y Manuel Canseco, director de teatro, fueron los encargados de realizar las laudatios de los merecidos homenajes en las que se destacaba la brillante trayectoria de Galiana y García.

Al acto de inauguración del Ciclo Académico, así como al homenaje, asistieron los diferentes representantes de las administraciones que organizan estas Jornadas: Ricardo Arqueros, director del Festival; Carlos Sánchez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería; Fernando Giménez, diputado de la Diputación Provincial; María del Mar Ruiz y Noelia Iglesias, vicerrectora de Extensión Universitaria de la UAL y coordinadora del Ciclo Académico, respectivamente; y María del Mar Mañas, secretaria de la Asociación Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de Almería. También organiza el Ayuntamiento de Roquetas y patrocina la Fundación Unicaja. La colaboración de todos estos organismos hace posible el festival.

El Ciclo Académico ha acogido más de una decena de actividades en las que lo académico y lo escénico se han fusionado por completo.

Así, investigadores, profesores, actores y directores, entre otros, han compartido espacio de debate. En total se han desarrollado cuatro ponencias, tres mesas redondas, una entrevista-coloquio, un taller y tres espectáculos en este ciclo Académico.

El público ha llegado desde todos los puntos de España. Se han inscritos alumnos, profesores e investigadores de Sevilla, Valladolid, Salamanca, Madrid, Granada, Jaén, Granada, Santiago de Compostela, Castilla La Mancha, País Vasco...

Según fuentes de la Universidad de Almería, el Ciclo Académico de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro ha contado en esta edición con más inscritos que nunca. Más de medio centenar de participantes provenientes de una docena de universidades nacionales dan testimonio del gran impulso dado por la UAL a un evento de alto nivel, considerándolo como Proyecto Atalaya.

La vicerrectora de Extensión Universitaria y Deportes de la Universidad de Almería, María del Mar Ruiz, destaca la gran ambición que se ha tenido en la organización de estas jornadas y que ha dado sus frutos, pues precisamente en el año en el que la UAL celebra su 25 Aniversario "nos hemos comprometido de una manera activa en la organización de este Ciclo Académico, uno de los encuentros teatrales del Siglo de Oro más antiguos y de mayor prestigio en ámbito nacional e internacional y para el cumplimento de esta apuesta presentamos a la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía un Proyecto Atalaya que ha sido pensado para diseñar específicamente este Ciclo Académico". María del Mar Ruiz recuerda que todo ello promueve "el encuentro de directores y actores con especialistas e investigadores del hecho teatral".

La obra La ternura se llevó a escena por Teatro de la Ciudad y por Teatro de la Abadía, con la dirección de Alfredo Sanzol, a las 21:00 horas en el Maestro Padilla, después de la clausura de esta ambiciosa propuesta cultural-académica organizada por la Universidad de Almería, tras tres días de debate y transferencia de conocimientos y experiencias en la capital almeriense.

La Compañía Nacional de Teatro Clásico, este año volvió a las Jornadas con La voz de nuestros clásicos en el Teatro Apolo. También ha formado parte de este ciclo Lazarillo, de Claroscuro Teatro, con una sesión de noche para el gran público y un pase matinal para institutos. Y en cuanto a la parte musical, destaca Y los sueños, sueños son en la Escuela Municipal de Música de Almería, Don Quijote de Acuario Teatro, Eco y Narciso y el gran concierto de la Orquesta Ciudad de Almería titulado Un guiño a Pulcinella. De Pergolesi a Stravinsky.