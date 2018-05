El Primavera llena de deporte y convivencia la playa de El Palmeral

Más de un centenar de deportistas universitarios ha participado en el Torneo Primavera que, bajo la organización del Servicio de Deportes de la UAL, se disputó el pasado fin de semana en la Playa de El Palmeral, del barrio del Zapillo, en la capital almeriense. La competición, con partidos de fútbol, voleibol, tenis y rugby, fue otro ejemplo más de convivencia, deportividad y disfrute del deporte en la playa, por parte de los inscritos.

El cielo encapotado acompañó pero no restó brillantez ni presencia de público a los distintos partidos que comenzaron a disputarse en la mañana del pasado viernes. Los deportistas se entregaron sobre la arena de El Palmeral y los viandantes del Paseo Marítimo 'Carmen de Burgos' dedicaron parte de su tiempo a presenciar los enfrentamientos.

La participación, con una buena respuesta de deportistas y equipos, y de espectadores, entre fijos y otros más casuales, ha sido la nota destacada de esta edición del Torneo Primavera, una de las competiciones internas del programa anual del Servicio de Deportes de la UAL

Pedro Núñez, director del Servicio de Deportes, se ha felicitado por el desarrollo de la competición y por su regreso a la agenda deportiva de la Universidad almeriense. "Mi satisfacción obedece al hecho de haber conseguido recuperar una de las citas más señeras de la UAL, que hacía ya demasiado tiempo que no se realizaba en la playa", comenta.

El Torneo ha reunido a algo más de un centenar de inscritos entre un quinteto de equipos de fútbol y 25 parejas tanto de vóley como de tenis. Núñez ha valorado la participación como "un éxito", y ha adelantado su convencimiento de que "el año próximo es seguro que se puede superar con creces esta cifra. La visualización que se consigue en el espacio de este Torneo hace que la ciudad también se sienta partícipe" , opina.

El director del Servicio de Deportes ha visto en este 'Torneo Primavera' una acción "con clara vocación de acercarse al entorno, el modo en el que Deportes UAL se suma a la idea sobre la que se ha organizado el '25 Aniversario', que es la apertura a la sociedad", h a declarado.

Esta actividad simboliza la esencia del deporte aficionado. y universitario. "No podía ser meramente competitiva, sino que se ha ideado como un momento de disfrute y compañerismo, con actividades paralelas para el conjunto de los participantes", comenta Núñez .

La empresa KayakSur, que ha ejercido de colaboradora en la organización del evento, dispuso cada hora un paseo en barco por el litoral capitalino, de libre uso para los inscritos en el Torneo, y rutas en kayak, que logró una gran aceptación también gratuitas para los universitarios. Con un brillante desarrollo, "qué duda cabe de que este 'Torneo Primavera' es un reclamo para nuevos estudiantes que elijan en un futuro cercano formarse en la Universidad de Almería", comenta Pedro Núñez.

En el eje de la organización, el técnico de Competiciones Internas, Juan Ruiz, no pudo ocultar su cara de satisfacción una vez puesto en marcha todo el cuadro de partidos en las tres modalidades: "Me gusta el deporte en la playa porque es de los sitios más sanos para practicarlo. Más a gusto que aquí y con más espacio es imposible Estamos al lado del mar y esto nos sirve para no pillar ningún resfriado más hasta el final del curso", comenta jocoso.

Como curiosidad ha resaltado la competición de voley mixto. chicas y chicos. "Es la primera vez que se convoca y se ha llevado la palma con la máxima cantidad de inscritos ,con ocho parejas". No es nuevo que el deporte salga del campus, pero sí en este formato que se recupera.

En cuanto a los participantes, sin importar demasiado el nivel general , pero valorando el rato de disfrute, la impresión ha sido excelente: "Lo cierto es que ha estado todo muy bien organizado, se ha ido de manera dinámica de un partido a otro y aquí nos hemos visto tanto compañeros de la misma titulación como estudiantes de otras carreras", señala María, una de las inscritas.

Esta joven deportista lo ha contado en primera persona, como ha considerado que podrán hacer también el año próximo quienes no se han animado en esta edición de 2018: "Nosotros seguramente lo vamos a contar y vamos a animar a que se apunte mucha más gente el año que viene, porque el Servicio de Deportes lo ha planteado para que disfrutemos y creo que merece la pena porqueno hay cosa más de Almería que la playa", asegura.