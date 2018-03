Buscan recuerdos del presente para guardar en la cápsula del tiempoAdhesión a la Asociación de Programas de Universidades Españolas

Como colofón a los actos de celebración del 25 aniversario de la Universidad de Almería, el equipo de gobierno ha abierto el plazo para que estudiantes, docentes, personal de administración y cualquier ciudadano que quiera participar pueda aportar ideas sobre qué 25 objetos deberán estar dentro de la cápsula del tiempo que se enterrará en el campus con el objetivo de que sea abierta dentro de otros 25 años, en 2043.

"Esta cápsula contendrá 25 objetos elegidos entre todos para representar nuestro presente y los veinticinco primeros años de nuestra historia como universidad", como explicó a Diario de Almería la Vicerrectora de Extensión Universitaria, María del Mar Ruiz "todas las ideas recibidas a través de la plataforma online serán sometidas a una selección por parte de la Oficina de Comisión del 25 aniversario, y de esa selección, será la propia sociedad almeriense la que vote para determinar cuáles son los 25 objetos más representativos que deben estar en la cápsula del tiempo". Según María del Mar Ruiz, la cápsula deberá tener los objetos que simbolicen mejor estos 25 años de vida de la UAL, es decir, los que más identifiquen este cuarto de siglo. Son recuerdos del presente para la UAL del futuro que descubrirán los estudiantes y profesores cuando la Universidad cumpla 50 años de vida.

El equipo de gobierno estudia ahora el lugar donde se enterrará la cápsula, aunque según indicó la vicerrectora, deberá de ser un lugar también simbólico dentro del campus universitario y donde probablemente se instale además un pequeño monolito. El plazo para enviar propuestas e ideas de objetos que deben formar parte de esta iniciativa está ya abierto y estará vigente hasta el 30 de abril.

Se trata de encontrar los objetos que definen nuestro presente, como por ejemplo, el libro más relevante de 2018, la canción más famosa durante este año, qué película ha impactado más, un cómic, un periódico una botella de vino de Almería o una cerveza artesanal de la tierra, fotografías del campus... Desde la UAL insisten en que la opinión de todos es fundamental.

Participa en la elección hay que tener en cuenta algunos requisitos, como por ejemplo que los objetos no podrán superar los 30 centímetros, no podrán ser obscenos ni groseros y no pueden representarán ideas políticas ni religiosas.

La Universidad de Almería ha entrado a formar parte ya de la Asociación de Programas Norteamericanos en Universidades Españolas (APUN), la agrupación más numerosa de programas universitarios norteamericanos en España que mueve anualmente más de 9.000 estudiantes. Los pasados 22 y 23 de febrero tuvo lugar la celebración del VII Encuentro entre Universidades Españolas y Norteamericanas en la Universidad de La Laguna, auspiciado por tal Universidad y APUNE. En su Asamblea General fue aprobada la entrada de la Universidad de Almería en la Asociación en calidad de institución asociada.

En el encuentro se conmemoró el 50 aniversario de la constitución de APUNE a la que pertenecen instituciones como Boston College, Boston University, California State University, George Washington University y Standford University, lo que da una buena idea de la calidad de sus programas. También se debatieron cuestiones como los nuevos modelos de estudios en el extranjero, los cambios en el perfil de los estudiantes norteamericanos, los nuevos retos en la prevención y actuación en situaciones de crisis para programas anfitriones de estudiantes estadounidenses en España o el diseño y la gestión compartida entre programas de EE.UU. y universidades españolas.

La Universidad de Almería estuvo representada por el vicerrector de Internacionalización, Julián Cuevas, y el director del Secretariado de Movilidad Internacional, Tomás Lorenzana, que tuvieron la ocasión de presentar la UAL y su estrategia de internacionalización a los asistentes.