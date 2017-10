González defiende la aplicación del artículo 155 en Cataluña

La Universidad de Almería ha contado con la presencia de Felipe González, ex presidente del Gobierno, con motivo de la celebración de la ceremonia de investidura de Joaquín Moya-Angeler como Doctor Honoris Causa de la UAL. Él ha sido su padrino y es que ambos guardan una estrecha relación de amistad desde el año 1999 cuando, y así lo ha explicado el ex presidente, coincidieron asiento con asiento en un vuelo de Nueva York a Madrid. Fueron siete u ocho horas de una intensa conversación en la que comenzó a fraguarse una amistad que sigue vigente en la actualidad.

Actualidad marcada por el proceso de independencia de Cataluña, tema candente sobre el que González quiso opinar, pues la crisis que se vive en estos momentos le lleva a expresar sus ideas. El político ha asegurado que el artículo 155 de la Constitución -copia casi fiel del artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn- "no acaba con la autonomía", sino que con ella han acabado los responsables políticos de la Generalitat. "La dejaron atrás, a mi juicio, el 6 y 7 de septiembre. Saltaron por encima de la autonomía, saltaron por encima de la Constitución y se situaron en un vacío", afirmó el ex presidente.

"Desde ese día la responsabilidad de un Estado democrático de derecho y de sus representantes era restablecer la autonomía dentro del marco de la Constitución", declaró González, quien aseguró que en España existe una Constitución "garantista" que puede ser reformada en el marco de la democracia. "Tenemos una Constitución que amplía, como ninguna otra y yo estaba en la sala de máquinas hace 40 años, las libertades, las libertades políticas", ha subrayado.

Ante la situación que atraviesa Cataluña, el abogado y profesor universitario ha pedido a la Generalitat que reconsidere su postura y ha insistido a sus responsables que "vuelva al marco normativo constitucional". Petición que no la realiza, porque se va a deteriorar la situación económica, que "es una obviedad" sino porque "se ha deteriorado el intangible más preciado como es la convivencia en paz y libertad". Por ello, incidió en pedir a los políticos catalanes que "no fracturen la convivencia".

Tras hablar de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, Felipe González se centro en su faceta de padrino de Joaquín Moya-Angeler sobre el que dentro de su laudatio expuso los méritos que le han hecho merecedor de la distinción de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Almería.

Sobre el que es su amigo desde hace 17 años destacó su curiosidad incansable y su personalidad polifacética. Afirmó que es un hombre que sabe "enfocar los problemas" y que "no se rinde". Es una persona, y así lo manifestó, que "sabe emprender y también fracasar" y es que a juicio de Felipe González "el riesgo no se entiende sin emprendimiento". En un apartado más personal, el ex presidente del Gobierno expuso ante el público reunido en el Paraninfo que "soy de las pocas personas que se atreven a decirle a Moya-Angeler cuando se pone impertinente". "Deben saber ustedes que tiene un carácter duro aunque al momento se le quita", matizó.

Las palabras de halago recibidas por González fueron recíprocas durante las primeras líneas del discurso pronunciado Moya-Angeler. El nuevo Doctor de la UAL dijo que "de Felipe González, se ha dicho casi todo lo bueno que se puede decir de alguien. Sin duda, hay que agradecerle su liderazgo en la transformación de España en una sociedad europea avanzada, con una economía de las más importantes de Europa y, sobre todo, con un concepto moderno y progresista de la sociedad a la que deberíamos aspirar. Lo que no todo el mundo sabe es que es uno de los españoles más cultos vivos, además de una fuente de información histórica única".

Añadió: "Sus conocimientos de historia y literatura, sobre todo hispanoamericana, hacen que las conversaciones con él sean unas clases magistrales y una fuente inacabable de cuestiones. De Felipe, he aprendido muchas cosas en casi todos los aspectos de la vida y, sin duda, de su entendimiento de la política honesta y necesaria. Pero, una de las que más le agradezco es haberme llevado por los caminos de la inacabable literatura hispano-americana, más allá de todos los grandes escritores bien conocidos del Realismo Mágico".