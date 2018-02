Impulsan un nuevo protocolo para afrontar casos de acoso

El abuso de poder o de acoso se produce en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. La Universidad no es una institución que se quede al margen de sufrir estos casos que muchas veces, por miedo o falta de conocimiento, no se denuncian. La de Almería se ha propuesto que la comunidad universitaria disponga de herramientas que hagan que no impere en el campus una ley de silencio y de ahí que se haya redactado un protocolo contra el acoso sexual y sexista

Desde hace unos días, la Universidad de Almería ya cuenta con un protocolo específico para la prevención y el tratamiento del acoso sexual, por razón de sexo, orientación sexual e identidad de género de la Universidad de Almería. Se trata de un nuevo documento, aprobado la pasada semana por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería, que recoge las acciones preventivas y de tratamiento que pudieran producirse en el campus almeriense contra cualquier manifestación de acoso (sexual, orientación sexual...).

Este protocólo ha sido elaborado por la Delegación del Rector para la Igualdad de Género, órgano que ha trabajado en este texto durante muchos meses con el objetivo de establecer una serie de medidas que se apliquen tanto para prevenir este tipo de actuaciones, a través de la formación, la información y la sensibilización de todos los miembros de la comunidad universitaria, así como tramitar y, en su caso, resolver las reclamaciones y denuncias presentadas por las víctimas, con las debidas garantías y tomando en consideración las normas nacionales e internacionales vigentes, y las declaraciones que sean de aplicación en este ámbito.

Y es que este protocolo pretende servir para dar una respuesta integral que abarque desde la prevención hasta la resolución correspondiente en caso de producirse una situación de acoso. En este último caso el procedimiento de actuación recogería cuatro fases. La primera sería la detección, que consistiría desde que se formaliza la denuncia hasta que se admite o no a trámite. La segunda fase sería la evaluación, que comprende desde que se admite a trámite la denuncia hasta que se determina si constituye una conducta de acoso y en qué grado se presenta.

El tercer paso del proceso consistiría en el tratamiento. Aquí hay que explicar que desde la UAL se daría una respuesta integral y multidisciplinar a la situación planteada, y una vez que se haya determinado el grado de acoso. El nuevo protocolo establece que el tiempo máximo de esta fase no superará los 15 días hábiles.

El proceso concluiría con la fase de finalización. La Comisión elaborará y aprobará el informe (Anexo X) sobre el supuesto de acoso investigado, en el que indicará las conclusiones alcanzadas, una valoración final sobre los hechos y las propuestas de actuación que en su caso correspondan. Este informe será remitido a las partes interesadas, así como al Rector/a en un plazo máximo de 5 días hábiles.

El nuevo protocolo se lanza con el objetivo principal de "prevenir las posibles situaciones de acoso sexual, por razón de sexo, orientación sexual e identidad de género en la Universidad de Almería, y afrontarlas de manera efectiva en caso de producirse". Pero hay otros objetivos específicos como, por ejemplo, informar, sensibilizar, concienciar y formar a la comunidad universitaria en materia de acoso sexual, por razón de sexo, orientación sexual e identidad de género, mostrando las pautas para que puedan identificar dichas situaciones.

Entre otras de sus finalidades se encuentran aplicar medidas preventivas que fomenten conductas favorecedoras del principio de no discriminación; definir procedimientos claros y precisos para tratar estas situaciones de forma efectiva e integral una vez ésta se haya producido; o dotar a las personas presuntamente acosadas de la adecuada información, así como apoyo profesional para la denuncia del caso.

Los destinatarios del protocolo es toda la comunidad educativa, ya que las acciones podrán aplicarse al personal docente e investigador (PDI), personal de administración y servicios (PAS), personal en formación y personal contratado en proyectos de investigación vinculados a la universidad, estudiantes, así como cualquier persona que preste servicos en el campus de Almería.

A la hora de aplicar las medidas del protocolo actuarán la Delegación del Rector para la Igualdad de Género de la Universidad de Almería, la Comisión para la prevención y el tratamiento del acoso sexual, por razón de sexo, orientación sexual e identidad de género y el equipo de referencia.