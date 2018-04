Investigadores y estudiantes pueden solicitar ya las ayudas para los campus de excelencia

De Agroalimentación y del Mar, ambos campos de desarrollo recogidos en los Campus de Excelencia Internacional en los que participa la Universidad de Almería, han lanzado ayudas de gran interés para la comunidad universitaria. Sumando ambas, se llega tanto a profesorado e investigadores por un lado, como a alumnado por otro. El plazo de las primeras se ha abierto hasta el 24 de abril y cuenta con la colaboración del Banco Santander, mientras que el de las segundas concluye antes, en concreto el día 12 de abril, y consisten en cinco becas para asistencia a dos cursos que se desarrollarán en el mes de julio en Almería y en Barcelona.

Más en detalle, el ceiA3 ha hecho la convocatoria anual para sus Training Network Courses, en cuya programación se insertarán las propuestas que sean aceptadas. Y es que se tiene por objeto la concesión de ayudas para la organización de cursos de especialización en el ámbito tratado en el campus, que es el agroalimentario. Por ello está destinada esta convocatoria a investigadores y profesores adscritos al ceiA3 y el fin último es el de impartir cursos de aprendizaje avanzado. La concurrencia es competitiva e incompatible con otras ayudas destinadas al mismo fin. La cuantía financiada en primera instancia es de 24.000 euros. Pueden participar en la convocatoria los responsables de grupos de investigación y coordinadores de programas de Máster y Doctorado, en ambos casos adscritos al ceiA3. Los cursos que sean aceptados se celebrarán entre los meses de julio y diciembre de este 2018 en las distintas sedes del campus internacional y tendrán una duración mínima de 20 horas. Las solicitudes se presentarán mediante formulario electrónico disponible en la web de la convocatoria, al que se debe añadir un programa académico completo del curso propuesto, el presupuesto de gastos que acarrea y el currículum vitae del investigador proponente y de lo profesores incluidos en la memoria.

Los criterios para su valoración tendrán que ver con los contenidos prácticos en el plan docente, con el profesorado, fomentándose especialmente las agregaciones de universidades del ceiA3 y la internacionalización del campus, y con el interés estratégico del propio ceiA3, como 'big data' y 'bioeconomía'. La evaluación de las solicitudes se hará por parte de una comisión con una posterior publicación en la web de los proyectos admitidos y excluidos. Entre las obligaciones de los beneficiarios está dar visibilidad al Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario a través de la difusión del curso.

En cuanto a la convocatoria del CEI-MAR, se trata de cinco ayudas destinadas a los estudiantes de doctorado interesados en asistir a dos cursos concretos, ambos de gran interés y enmarcados dentro de las líneas prioritarias de I+D+i del campus. Así, se convocan tres ayudas para asistir al titulado 'Fundamentos de Bioprocesos de MIcroalgas', que tendrá lugar en la Universidad de Almería del 2 al 26 de julio, con una cuantía de 600 euros.

Además, se convocan dos ayudas para el titulado 'Ecology and Evolution through the lens of new omics approaches, VI Ramón Margalef Summer Colloquia', que se impartirá en Barcelona del 9 al 13 de julio y cuya cuantía es de 500 euros más el coste de la matrícula.