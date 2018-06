Investigadores de prestigio mundial en un congreso de imagen corporal

La Universidad de Almería ha reunido a los principales expertos mundiales en imagen corporal y salud y avisa de que la aceptación a la diversidad del ser humano no se ha conseguido respecto a los modelos de cuerpo. Se ha visto precedido de un workshop de dos días que ha dado pie a una congregación de los profesionales más cualificados en la materia.

El Grupo de Investigación de la UAL Contextos en el aprendizaje escolar en educación física y hábitos de salud trabaja desde hace un año y medio con la Academy of Body Image, Eating Problems and Health, una entidad de gran prestigio que ha realizado su tercera reunión en Almería. Ante esta coyuntura, "se ha visto una oportunidad importante para organizar el International Congress of Body Image & Health (BIAH-2018), al tener aquí a expertos de primer nivel de diferentes países como Canadá, Australia, Italia o EEUU". Así lo reconoció Álvaro Sicilia, el codirector del mismo junto a Antonio Granero, que resaltó la importancia de este encuentro para dar respuesta a varios de los problemas que afronta la sociedad en ese contexto.

Sicilia llamó la atención sobre que "es curioso cómo en esta sociedad en la que estamos se ha avanzado mucho en la multiculturalidad, en identidad sexual, en aceptación de la diversidad en general, y sin embargo en lo relativo al cuerpo seguimos muy estancados en un determinado tipo, el de la delgadez y esbeltez, vinculado con algunos patrones de conducta y de moralidad, lo que resulta llamativo". A su juicio, "el ser humano ha avanzado en todos los aspectos hacia la diversidad y no en que hay diferentes cuerpos, algo que no viene determinado solo por presiones comportamentales, sino a veces por cuestión genéticas que no pueden ser codificadas". Es cierto que "la imagen corporal viene afectada por los cambios puberales, más fuerte su influencia en la adolescencia, y aunque se mantiene toda la vida, después se atenúa en lo que llamamos madurez al ir asumiendo las diferencias y diversidades de cuerpos que tenemos".

De todo ello debatió durante el transcurso de una programación muy completa que ha buscado dar soluciones: "Los problemas van incrementándose día a día porque estamos en una sociedad en la que la imagen corporal es muy explotada en todos los aspectos por los medios de comunicación, y en la que los mismos profesionales son partícipes en alentar unos determinados modelos de cuerpo". Sicilia precisó al respecto que dichos modelos "están a su vez muy influenciados por el género, con el delgado castigando a las mujeres y cada vez más a los hombres, en el que el predominante es el modelo muscular". La cuestión a afrontar es que "los modelos presionan de tal modo que generan problemas no solo fisiológicos y de desorden de la alimentación, sino mentales, como depresión, ansiedad, insomnio y una amplia variedad más".

Para la realización de este congreso de tan alto prestigio, el grupo de investigación ha tenido la colaboración de los vicerrectorados de Investigación, Desarrollo e Innovación, y de Extensión Universitaria y Deportes, así como de la Facultad de Ciencias de la Educación. Muchos de los miembros de la Academy of Body Image, Eating Problems and Health se han dado cita en la Universidad de Almería, englobados en 15 países y con proyectos de investigación en diez países diferentes, como David Mellor, de la Deakin University de Melbourne, con una conferencia titulada Ethnicity and Culture in Body Image and Disordered Eating Among Men and Women.