Isabel Gemio pide investigar más todas las enfermedades minoritariasEgresados de Matemáticas cuentan su trabajo hoy en el 'Día de Pi'

La periodista, presentadora de televisión y radio, Isabel Gemio, ofreció una charla en la Universidad de Almería para ensalzar la relevancia que tiene la figura del trabajador social para la atención de las personas con enfermedades minoritarias. En la conferencia, titulada "investigación y orientación profesional, elementos claves en el ámbito de las enfermedades raras", que ofreció en el Teatro Cervantes de la capital y que se enmarca dentro de las actividades organizadas con motivo del 25 aniversario de la Universidad de Almería, Gemio insistió en que "estos profesionales son imprescindibles para este colectivo que necesita gente formada". Como madre, con un hijo que sufre distrofia neuromuscular, y como fundadora de la Fundación Isabel Gemio, dedicada a impulsar las investigaciones en este campo y otras enfermedades raras, resaltó que "en los últimos 20 años se ha avanzado bastante pero aún hay muchas carencias" Por eso, ha reivindicado "más investigación, porque es la única manera de avanzar".

En su conferencia, Gemiohabló del diagnóstico. Según la Unión Europea una enfermedad rara es aquella que afecta a menos de cinco personas por cada 10.000 habitantes, sin embargo "proporcionalmente en España hay alrededor de unos tres millones de personas que sufren estas enfermedades pero hay muchas que están por diagnosticar, que no saben lo que tienen sus hijos o ellos" ha remarcado Gemio. Y es que "en contra de lo que muchas personas creen hay mayor prevalencia de estas enfermedades entre adultos que en niños". Un dato positivo, como indicó, es que "ha ido mejorando el diagnóstico" pero aún no es suficiente. En este punto insistió en que "tarda en llegar y eso implica muchos problemas como el empeoramiento al no aplicarse un tratamiento, aunque sea paliativo".

Isabel Gemio hizo hincapié en durante su conferencia en la capital almeriense en que "la formación de los profesionales es esencial para estos enfermos". "Estos enfermos requieren de una especialización muy multidisciplinar, dependen de muchos especialistas; por tanto cuanto más formación tengan mejor conocerán la realidad de estos enfermos y sus familias, porque transforma el núcleo familiar". destacó la periodista ante el público asistente.

Los actos organizado con motivo de la efemérides, Día Internacional del Trabajador Social, continuaron con la conferencia "injerencia e intervención en un conflicto bélico: Siria"; y también con una jornada de convivencia para los estudiantes de este grado.

La Universidad de Almería muestra la valía de sus egresados en Matemáticas, en la celebración del Día de Pi.Cinco titulados en la Universidad de Almería regresan al campus desde distintos puntos de Europa para dar testimonio de las múltiples salidas profesionales de esta carrera más allá de la docencia y la investigación. La vicerrectora de Estudiantes y Empleo, Maribel Ramírez, satisfecha de un acto tan significativo, indicó que "hemos podido comprobar que las personas con formación matemática tienen una presencia muy importante en los avances y la vida cotidiana, y poseen una base teórico-práctica que les permite especializarse en diversas áreas de interés con capacidad de análisis y abstracción para crear modelos útiles para la predicción aplicada a numerosos ámbitos".

Los casos prácticos de Una profesión de futuro expuestos en un aforo completo de estudiantes de Secundaria en la Sala de Grados fueron los de Laura Da Silva, Jesús Morón, Ana María Contreras y Ramón Sáez, todos presentes, más Miguel Ángel Garzón, cuya ponencia se ha realizado a través de videoconferencia desde Munich.

El único que ha permanecido en Almería tras su graduación es Ramón Sáez, director del Área de Modelos en Cajamar, quien indicó que trabaja con con las matemáticas "a diario, porque todo lo que hago son modelos matemáticos; cuando terminé no sabía exactamente a qué dedicarme, la salida que había era docencia o investigación, y los puestos en empresa no era algo que conociamos pese a que yo tenía claro que quería algo en empresa".