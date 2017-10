Moya-Angeler ya es Doctor Honoris Causa de su Universidad

Joaquín Moya-Angeler Cabrera ha sido investido este lunes Doctor Honoris Causa por la Universidad de Almería en un acto celebrado en el Paraninfo. El ex presidente del Consejo Social universitario de Almería durante más de 20 años y durante ocho de los Consejos Sociales de España recibió el título con emoción. "Agradezco profundamente poder recibir el título de doctor honoris causa por la Universidad de Almería", afirmó Moya-Angeler, quien además aseguró que este hecho "constituye una de las mayores satisfacciones de mi vida".

La ceremonia de investidura estuvo presidida por el rector de la UAL, Carmelo Rodríguez, quien en la mesa presidencial estuvo acompañado por el secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía, Manuel Torralbo, y el Secretario General de la Universidad de Almería, Fernando Fernández Marín.

El padrinazgo del nuevo Doctor Honoris ha recaído en el expresidente del Gobierno, Felipe González, quien tuvo una intervención destacada dentro del acto no solo alabando las cualidades y trayectoria del que considera su amigo, sino hablando de uno de los temas candente de las últimas semanas, la Independencia de Cataluña y la aplicación del artículo 155.

El acto, con mucha puntualidad, daba comienzo a la una de la tarde, con la llegada al Paraninfo de los miembros del Claustro bajo los sones del canto gregoriano Veni, Creator Spiritus, que fue interpretado por la coral universitaria.

En sus asientos esperaba el público que se puso de pie al entrar el Claustro y el nuevo rector junto a su padrino. Con el beneplácito del Rector, el padrino de Joaquín Moya-Angeler se dirigió al atril y ofreció un magistral la laudatio que se extendió durante 25 minutos.

Terminado el laudatio se procedió a la investidura en sí. El nuevo Honoris Causa y su padrino se colocaron frente a la mesa de juramento para recibir de manos de Carmelo Rodríguez todos los méritos. Primero se le entregó el título. Después, el birrete laureado. Seguidamente recibió el anillo, el libro de las Ciencias y por último los guantes blancos.

Con sus distinciones, el nuevo Doctor y el Rector se fundieron en un abrazo, que dio paso al Juramento pronunciado por Joaquín Moya-Angeler y a su discurso de ingreso en el Claustro, en el que agradeció a Felipe González que le acompañara en este día también importante para él.

"Si no fuera por esa amistad de la que me honro desde hace ya más de diecisiete años, no sería comprensible su presencia en este acto, lo que le agradezco profundamente, pues no sería yo digno de este reconocimiento por su parte, que solo puede entenderse bajo la lupa de esa privilegiada relación", declaró.

Tras los agradecimientos, en los que citó a Antonio Pascual o su sucedora Magdalena Cantero, ofreció un discurso en el que dio a conocer alguno de los detalles de los estudios que en los últimos años ha realizado sobre dos destacadas figuras de nuestra historia: Colón y Cortés, pero desde la visión del emprendedor.

Para cerrar el acto intervino el rector Carmelo Rodríguez. Él fue el encargado de pronunciar el último de los discursos que pudo escuchar el auditorio que se dio cita en el Paraninfo. El máximo responsable de la Universidad dijo sobre Joaquín Moya-Angeler que "es, ante todo, un hombre de empresa, pero es, sobre todo, un hombre comprometido con el saber, y convencido de que el conocimiento es el único camino que garantiza el progreso".

Expuso, además, que lo que llevó al Claustro a conceder esta distinción fue su trabajo desarrollado en el campo del innovación y emprendimiento, "dos conceptos inseparables de los pilares que fundamentan la universidad del siglo XXI", manifestó Rodríguez.

Aprovechando que el nuevo Doctor Honoris Causa es un hombre dedicado a la empresa, el Rector de la Ual recordó que "la simbiosis Universidad-Empresa es fundamental, para compartir nuestra investigación y nuestra formación, de manera que se oriente a la solución de problemas y a los retos de nuestro sistema productivo, y de la Sociedad en su conjunto".

"En este sentido, la Universidad de Almería, su Consejo Social y su Fundación, han trabajado, y lo seguirán haciendo, para contribuir a estrechar los lazos de nuestra institución con las empresas, fomentando el desarrollo de proyectos conjuntos que faciliten, tanto la difusión de conocimientos como la generación de nuevo conocimiento, la transferencia de resultados de la innovación, y la implantación de prácticas pioneras como el intercambio de profesores y directivos", afirmó el Rector de la UAL.