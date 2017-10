Paseo por Cabo de Gata, como colofón de 'Conserbio'

El colofón de la segunda edición del Congreso de Biodiversidad y Conservación de la Naturaleza ha sido una salida al campo para visitar el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en la que los participantes tuvieron la oportunidad, después de tres días de debates y puesta en común de ideas y estrategias contra el cambio climático, de compartir un día de esparcimiento y ocio. Hubo tiempo para visitar el centro interpretación de las Amoladeras, las salinas de Cabo de Gata y el faro, y Arrecife de las Sirenas. Por último, se almorzó y descansó en la playa de Mónsul donde los participantes pudieron disfrutar de las playas más emblemáticas del Cabo.

La segunda edición de este congreso ha sido "un éxito al igual que el del año anterior", como destacó la coordinadora del mismo, Marga Rivas. "Esta vez hemos registrado mayor asistencia internacional y fruto de este encuentro se han preestablecido futuras colaboraciones entre varios de los asistentes. Así mismo, se han presentado varios estudios científicos de gran interés que han propiciado debates de gran intervención por parte de los ponentes y participantes", explicó Rivas a Diario de Almería, al tiempo que destacó que "esperamos que tras estas dos maravillosas ediciones aumentemos la presencia de investigadores, gestores y divulgadores tanto nacionales como internacionales en futuras ediciones y este sea encuentro anual clave para la divulgación y la transferencia de conocimiento entre distintos sectores de la sociedad".

El objetivo es promover la divulgación y transferencia del conocimiento científico

Cabe recordar que la Universidad de Almería ha sido el epicentro de la provincia de debates y charlas sobre el cuidado del medio ambiente desde el pasado día 27 hasta el sábado día 30 de septiembre en el marco del II Congreso de Biodiversidad y Conservación de la Naturaleza. El éxito del evento ha hecho que haya llegado para quedarse como una fecha fija en el calendario universitario.

El vicerrector de Investigación, Antonio Posadas, felicitó a los organizadores y señaló que con esta segunda edición "constatamos que se mantiene el interés que había suscitado en la primera. Prueba de ello es casi el centenar de ponencias en formato rápido que se han desarrollado a lo largo de la semana pasada".

Ponencias en las que han participado expertos en la materia y que han tenido un formato rápido. "Han sido pequeñas ponencias de diez minutos en bloque de cinco o seis ponencias que luego dieron lugar a la apertura de un debate. Las temáticas han sido muy generales de biodiversidad marina y terrestre y la divulgación científica. Este congreso es un nexo de unión muy importante de la ciencia y la sociedad porque muchas veces las cosas se quedan en papel y no se traslada a la ciudadanía por eso hemos invitado a asociaciones, empresas y a todo aquel interesado en estar aquí", como explicó Sergio López, uno de sus organizadores.

"La idea de la segunda edición surgió porque muchos compañeros nos impulsaron a hacerlo de nuevo porque en la primer hubo muchas colaboraciones y proyectos en común y se han desarrollado algunas iniciativas", según la organizadora Marga López.

El delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Antonio Martínez, explicó durante la presentación del congreso que "la política de conservación de la biodiversidad de Andalucía es un reto que va más allá de conservar las especies y su hábitats, implica la necesidad de adoptar una visión amplia que contemple su uso sostenible y la administración de los mismos a los efectos del cambio global, promoviendo la participación de la sociedad en la gestión del medio natural". Así, el delegado destacó la necesidad de contar con los científicos para conservar la biodiversidad.

Por su parte, Hermelindo Castro, Director del Centro Andaluz ara la Evaluación y Seguimiento del Cambio Climático, manifestó en su intervención que "la conservación de la naturaleza no puede ser un fin en sí mismo, tiene que ser una herramienta". Y añadió que "existe una necesidad de coordinación entre administraciones, intersectorial y entre territorios. Además, no se puede conservar la biodiversidad si no concienciamos a la gente, no sólo a los políticos que toman decisiones o científicos que crean conocimiento, sino a todo el mundo".

La segunda edición de Conserbio, ha contado con la participación de estudiantes, investigadores, gestores, conservacionistas, periodistas ambientales y público en general con el fin de promover la divulgación y transferencia del conocimiento científico.

Entre sus ponentes han estado el director del Parque Natural de Doñana y la directora del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, lugar en el que se ha puesto fin a este congreso con una visita de los participantes.