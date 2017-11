Perder el miedo de hablar en público

Perder la timidez y el miedo de hablar en público es lo que ha movido a muchos estudiantes de la Universidad de Almería ha participar en una nueva actividad impulsada por el CySOC (Centro de Investigación Comunicación y Sociedad) junto al Vicerrectorado de Estudiantes y Empleos. Juntos, en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud, han puesto en marcha el Taller de Expresión Oral que se engloba dentro del proyecto VERBA.

Ayer se iniciaban las clases. En el aula 7 del edificio C de Humanidades se reunían 13 estudiantes que persiguen -como expusieron- aprender las técnicas necesarias para quitarse los nervios a la hora de tener que hablar ante una clase, realizar un discurso o presentar su trabajo fin de carrera ante un tribunal.

Guiados por Alberto Asensio, miembro del Centro de Investigación Comunicación y Sociedad, que dirige Manuel López, en esta primera sesión aprendieron algunos trucos de oratoria. "El espacio habla y las posturas también. Lo recomendable es tener las manos a la altura del pecho, ya que los brazos abiertos dan muestra de una persona extrovertida y los brazos cerrados de timidez", expuso.

"Debéis también tener cuidado con el vocabulario, siempre debe ser cuidado", añadió. Éstos solo fueron dos de los muchos comentarios (y consejos a su vez) que expuso Asensio y sobre los que tomaron nota este grupo de alumnos de perfiles variados.

En este grupo (se han creado dos más) hay alumnos de diferentes grados: Marketing, Derecho, Ingeniería Agrícola, Estudios Ingleses o Magisterio. Ello demuestra que el miedo o nerviosismo de hablar en público es una fobia muy común y no responde a ningún perfil.

"Los nervios me llevan a no poder expresar lo que pienso como yo quiero", dijo María Alejandra, estudiante de primero del grado de Estudios Ingleses. "Me pongo muy nerviosa cuando me veo en la situación de exponer en público. Es algo que tengo que superar", declaró Alejandra, alumna de Derecho.

Lola, estudiante de Fisioterapia, también afirmó que a la hora de exponer de forma oral le superan los nervios. Lo que también le sucede Denisa, que estudia segundo de Marketing, o Aura, ya licenciada en Humanidades que tiene el reto de ser profesora y para ello debe perder su miedo.

El taller de Expresión Oral contará junto a Alberto Asensio con otros profesores. Entre ellos, Lorena Buendía o Patricia Rodríguez. El cuadro de profesores llevarán a cabo durante los próximos meses este taller al que seguirán otras propuestas, como un concurso de oratoria, una liga de debate y un taller de entrenamiento específico para trabajos de fin de carrera. Éste último será impartido por Juan Luis López Cruces, Catedrático de Filología Griega, profesor del Máster en Comunicación Social: Comunicación, retórica y oratoria y miembro del del CySOC.

Juan Luis López Cruces ha explicado que este primer módulo (expresión oral) tiene una duración de 20 horas. Una vez concluidas las clases se podrá acceder a otro módulo.

Ha declarado que la aceptación por parte de los estudiantes ha sido muy positiva. "Tenemos 75 inscritos y se han quedado unas 15 personas en lista de espera".

Este dato demuestra que quizá era necesario la puesta en marcha de un curso de estas características porque lanzamos una pregunta: ¿Quién no se ha puesto nervioso cuando le ha tocado hablar ante una clase, exponer un trabajo o realizar un discurso ante un auditorio? El reto no es sencillo y hace falta conocer una serie de consejos y también "horas y horas de ensayos ante el espejo", ha explicado Alberto Asensio.