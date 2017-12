"El de Ponce ha sido un premio a una trayectoria llena de éxitos"

Teresa Belmonte, Profesora del Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina de la Universidad de Almería, ha tenido el honor de formar parte recientemente del jurado que conceció el Premio Nacional de Tauromquia 2017 al diestro Enrique Ponce. Diplomada en Enfermería por la Universidad de Granada, Licenciada en Enfermería y Licenciada en Antropología Social y Cultural por la UCAM, Fue Directora del Aula Taurina de la Universidad desde el curso 2011-2012, así como Directora de los cursos de verano de tauromaquia de la UAL durante tres ediciones consecutivas entre otras tantas. Compartió este momento con Diario de Almería.

-¿Qué ha supuesto para usted formar parte del jurado del Premio Nacional de Tauromaquia 2017?

-En primer lugar, ha sido un honor llevar a la Universidad de Almería a participar en una de las distinciones más importantes del país. Los Premios Nacionales de Cultura gozan de gran prestigio social y, con anterioridad a la UAL, han participado en esta modalidad la Universidad de Salamanca, la UNED y la Universidad Complutense de Madrid. Pero más allá de esto, ha supuesto un reconocimiento al más alto nivel de las actividades realizadas en la universidad almeriense como el desarrollo de cinco Aulas Taurinas y varios cursos de verano que demostraron un gran nivel de organización, calidad, rigor y apoyo por parte de la comunidad universitaria. En realidad, ha sido un reconocimiento a la labor de muchas personas y ha visibilizado el trabajo bien hecho durante este periodo.

-¿Cómo y cuándo se enteró de este hecho que, imagino, supuso para usted una gran alegría?

-Pues fue en septiembre, desde la Secretaría Técnica de Patrimonio Cultural llamaron al despacho de la Universidad para comunicarme que me proponían como miembro del Jurado de los Premios Nacionales de Cultura de 2017 en la Modalidad de Tauromaquia. La sorpresa fue enorme y del mismo tamaño que la responsabilidad que asumí en ese momento; a partir de entonces trabajé bastante como miembro del jurado aunque todo ha sido muy fácil, porque en el Ministerio hay personas de gran competencia profesional que me han asesorado en todo momento. En realidad, ha sido una experiencia muy gratificante.

-No todos los días se puede compartir mesa con personalidades taurinas como Victorino Martín, Cristina Sánchez, David Prados, Covadonga Sáiz o Lea Vicens. ¿Qué tal ha sido la experiencia?

-Inmejorable, el nivel de debate que se estableció para analizar las propuestas fue muy elevado pues se triangularon aspectos socioculturales del hecho taurino, expresiones artísticas y lenguajes visuales propios del mundo del toro, además de elementos administrativos inherentes a la naturaleza de estos premios, todo ello vinculado a la tauromaquia como concepto transcultural.

-Primera mujer almeriense que forma parte del jurado de este premio. ¿Responsabilidad, privilegio o un honor?

-Pues las tres cosas, responsabilidad al llevar el nombre de mi Universidad, la institución cultural que me representa como almeriense; privilegio por atesorar los conocimientos de muchas personas que me han acompañado en todos estos años de afición al mundo taurino; y honor por ser quien ha visibilizado el trabajo de muchos en la UAL vinculado a la difusión y reflexión sobre la Tauromaquia a nivel del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del estado español.

-Respecto al premiado, Enrique Ponce, ¿cual es su opinión? ¿Merecido tras 27 años en activo y una gran temporada?

-Creo que Enrique Ponce es un maestro indiscutible, el desarrollo de su tauromaquia durante tantos años avalan su incuestionable dominio de la interpretación del toreo actual, por ello creo que ha sido el Premio a una trayectoria plagada de éxitos, siempre manteniendo su estatus de figura del toreo en lo más alto del escalafón. El toreo es cuestión de preferencias, con independencia de ello Enrique Ponce es un torero que merece el más alto reconocimiento en su profesión.

-A toro pasado, ¿podría contarnos cuales eran las otras opciones que se dieron para este premio de 2017?

-Las deliberaciones del Jurado no deben ser publicas pero puedo avanzar que debatimos sobre propuestas de diversa naturaleza, desde toreros, ganaderos, periodistas, asociaciones, medios de difusión de la comunicación y hasta arquitectos o pintores. El debate abarcó un amplio repertorio de productos culturales que derivan del hecho taurino actual.

-Metidos en materia, ¿qué piensa sobre el futuro de la Fiesta?

-El futuro es hoy, eso es lo que pienso. No hay un mañana para nada si hoy no se puede trabajar en formar, informar, difundir y respetar todas las posiciones que existen ante los toros en nuestra sociedad. Mi postura es el debate, no la confrontación, expresarnos con libertad y escucharnos con respeto. Para ello hago mías las palabras de la feminista Fátima Mernissi y afirmo que la mejor arma es la palabra.