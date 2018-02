Premios a los investigadores que transfieran sus frutos a la sociedad

El Consejo Social de la Universidad de Almería ha entregado sus premios a la Investigación Aplicada a la Empresa En esta undécima edición los premiados han sido los grupos TEP-197 de 'Automática, Robótica y Mecatrónica' y SEJ-334 de 'Gestión estratégica y formar organizativas', así como a la empresa Río de Aguas, del Grupo Torralba. Todos han sido merecedores de esta distinción a través de sus acciones de spin-off, patentes o proyectos europeos, en definitiva, de la devolución que hacen a la sociedad a través de talento y conocimiento.

El acto ha estado presidido por el consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, que estuvo acompañado por la presidenta del Consejo Social, Magdalena Cantero y el rector de la UAL, Carmelo Rodríguez.

Manuel Berenguel, Eva Carmona y Francisco Torralba han recogido este galardón

El consejero ha afirmado: "Esta úndécima edición de los premios a la investigación aplicada a la empresa reconoce el trabajo que grupos investigación realizan transferencia de conocimiento directamente a la sociedad de Almería y también el trabajo que las empresas realizan con UAL contratando servicios con la universidad".

Además, el consejero de Economía y Conocimiento se ha mostrado agradecido de la invitación a participar en un acto y ha pronunciado una conferencia, cuyo eje fundamental ha sido la innovación, como apertura del mismo. Ha puesto a la UAL como ejemplo consecución de los objetivos marcados desde la Junta de Andalucía: "La Universidad de Almería ha cambiado la realidad, no solo desde la perspectiva institucional sino académica y empresarial; fue un gran proyecto de integración territorial de la Junta y Almería es un caso paradigmático de esa idea, una universidad sostenible, muy bien gestionada, desplegando una actividad muy potente y una integración cada vez más grande con los proyectos territoriales, en lo que está muy vinculado su Consejo Social".

La presidenta del Consejo Social, Magdalena Cantero, por su parte alabó a los premiados sobre los que afirmó: "Sois un magnífico ejemplo del trabajo que a diario, aunque a veces sea silencioso, se realiza en la Universidad de Almería, tanto desde el ámbito de la investigación, como de la transferencia de conocimiento a las empresas; al igual sucede con las empresas, que cada vez y en mayor medida, contratan con la Universidad de Almería actuaciones específicas de I+D+i, que sin duda les permite hacerlas más competitivas y fortalecerlas en un entorno cada vez más dinámico y cambiante".

Cantero ha querido subrayar la importancia de la unión entre la UAL y la provincia: "A medida que más me adentro en el conocimiento de la Universidad de Almería, más convencida estoy de que no hay futuro en los territorios si no hay futuro para las universidades, y que el progreso de Almería pasa ineludiblemente por su Universidad y por la contribución que esta realiza a empresas, empresarios, y a la sociedad en su conjunto".

Por su parte, el rector de la UAL, Carmelo Rodríguez, se ha resaltado: "La simbiosis entre nuestra universidad y las empresas e instituciones es fundamental para compartir nuestra investigación y nuestra formación, de manera que se oriente a la solución de problemas, y a los retos de nuestro sistema productivo, y de la sociedad en su conjunto".

En ese sentido, es una directriz fundamental para la UAL: "La intensificación de la transferencia del conocimiento y la innovación a nuestro entorno socio-económico es uno de los objetivos marcados y, en este sentido, de manera inmediata vamos a poner en marcha un plan 'Transfiere', dotado de fondos propios y complementando a nuestro plan de investigación, que impulsará en sus distintas modalidades, la interrelación entre nuestros investigadores y el tejido industrial y económico".