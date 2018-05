Primer premio en el concurso de Erasmus

La Universidad de Almería se ha alzado con el primer premio del concurso Erasmus Poster Design Competition, organizado por la de la EAEC, European Association of Erasmus Coordinators. El campus almeriense continua siendo destino de cientos de estudiantes extranjeros que deciden completar su formación en esta ciudad por diferentes razones, entre las que destacan la comodidad de un campus único frente al mar, la cercanía del profesorado, el entorno turístico y el clima de nuestra tierra. No obstante, el atractivo de la UAL como universidad internacional es fruto de una gran labor de promoción que se realiza desde el Vicerrectorado de Internacionalización con campañas como la Erasmus + 2018-2019. La originalidad y creatividad a la hora de promocionar la UAL como destino interesante para disfrutar de una experiencia de movilidad internacional le ha valido el primer premio de la 'Erasmus Poster Design Competition', organizado por la de la EAEC, European Association of Erasmus Coordinators.

El rector de la UAL, Carmelo Rodríguez, se ha mostrado muy satisfecho por este reconocimiento.Precisamente, dicho premio ha sido recogido por la Universidad de Almería en el XIV Erasmus Congress and Exhibition - ERACON 2018- celebrado en Murcia entre el 8 y el 12 de mayo, bajo el patronazgo de Tibor Navracsics, comisario europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte.