Reivindicación por el Día de la Mujer

La Universidad de Almería salió a la calle el pasado jueves día 8 de marzo para poner de manifiesto su apoyo a las reivindicaciones del día en el que se recuerda la fecha de una terrible matanza de 120 mujeres trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York. La Policía las asesinó en unas terribles cargas durante una manifestación en la que exigían mejores condiciones laborales.

En este marco, en el que cada año se conmemora esta efemérides, en el campus universitario se dio lectura a un manifiesto durante una concentración que se desarrolló frente al Auditorio de la Universidad. Se trata de una actividad que se enmarca dentro de las jornadas organizadas por el Departamento de Educación tituladas Visibilización de las Mujeres.

Los estudiantes, docentes y miembros del equipo de gobierno mostraron su apoyo a las reivindicaciones intrínsecas a este día, como la equiparación salarial de hombres y mujeres, la igualdad real y efectiva o el rechazo a la discriminación del colectivo femenino por razón de sexo, entre otros aspectos.

La Universidad de Almería llevó a cabo la lectura de un manifiesto destinado a visibilizar las desigualdades "aún existentes en nuestra sociedad y reafirmar el compromiso de esta Universidad por la consecución de la igualdad real y efectiva". La lectura fue realizada por la delegada del Rector para la Igualdad de Género, Maribel Ramírez, una trabajadora de la UAL y dos estudiantes. Así, rodeadas de miembros de la comunidad universitaria y frente al auditorio del campus, estas cuatro voces femeninas destacaron que "las desigualdades de género afectan diariamente al trabajo doméstico y de cuidados, al consumo y al estudio". Por eso han denunciado las realidades que viven las mujeres y que obligan a concentrarse, apoyando las reivindicaciones que agentes sociales y colectivos están promoviendo en torno a este día.

Desde la Delegación del Rector para la Igualdad de Género insisten "en que la lucha por los derechos de las mujeres debe ocupar un lugar prioritario entre los objetivos políticos y sociales de toda institución". Sin embargo, remarcó Ramírez que "como mujer, no puedo evitar sentir que, en muchas ocasiones, los alegatos institucionales por la igualdad han sido meros discursos que no cambian la realidad del día a día de las mujeres. No es esa nuestra intención. Nuestro discurso público debe ir acompañado de las acciones que lo hagan compromiso eficaz y por eso, desde la Universidad de Almería estamos trabajando en nuevas estrategias para la igualdad entre toda la comunidad universitaria".

Por su parte, Elisa Álvarez, trabajadora de la institución destacó que "en el ámbito laboral las mujeres accedemos a empleos más precarios, mayor número de trabajos temporales y el 75% de los contratos a tiempo parcial son firmados por mujeres. Repercutiendo además en una importante brecha salarial y de las pensiones, donde las mujeres cobramos un 13% menos que los hombres por cada hora de trabajo". De esta manera, quedó patente que existe un techo de cristal que limita la participación de las mujeres en puestos de responsabilidad y representación política y social.

Un techo de cristal que también está presente en la Universidad. Así lo destacó Sara Jaqueline Sánchez, estudiante de Ingeniería Agrícola, quien remarcó que "hay gran desequilibrio entre mujeres y hombres en puestos de responsabilidad académicos y administrativos. Visible en las cifras de catedráticas, directoras de grupos de investigación, doctoras honoris causa y presencia de mujeres en órganos de representación y gobierno".

Para finalizar, Andrea Iza Haro, estudiante de Derecho, mencionó "el sesgo de género existente en la producción y transmisión del conocimiento científico, siendo las investigaciones realizadas por mujeres y las investigaciones que versan sobre género no valoradas de forma equitativa en relación a otras temáticas".