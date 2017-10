Testimonio documental en imágenes

Mostrar cómo se debe mirar para enseñar las estampas que se pueden obtener de situaciones cotidianas y tradicionales. La fotógrafa Marina del Mar está afrontando un nuevo curso de Fotografía Documental tras terminar con éxito el de Iniciación a la Fotografía con una gran exposición.

Marina del Mar asegura que las claves para abordar la fotografía documental son observación, comprensión e intución".

La fotógrafa explica lo que ella concibe como fotografía documental: "Es descriptiva, emocional y sensitiva. De carácter humanista e implica un compromiso sobre lo que se ve y como se mira, siendo la mirada analítica y crítica. Lo importante es el tema y el destacar ciertos aspectos de éste. El tema define al fotógrafo por su elección, en la que va implícita su conocimiento, cultura, religión, prejuicios, etc. El fotógrafo, a través de las herramientas fotográficas destacará aquello que más le interese para crear una opinión propia sobre lo que está sucediendo. La fuerza reside en la combinación de la realidad y la subjetividad de la mirada".

La fotógrafa explica que van a trabajar en este taller: "Intentaremos descubrir al fotógrafo que llevamos dentro y trabajaremos para desarrollar nuestra propia expresión fotográfica". Los alumnos de iniciación del Aula de Fotografía de la Universidad de Almería, dirigidos por Marina del Mar, inauguraron la semana pasada una muestra en el hall del Aulario IV de la Universidad de Almería.

Los alumnos que exponen son: Ana Martín Papis, Francisco Javier Reina Sánchez, Jesús Frías Aguilera, José Manuel García, Juan Martínez Checa, Noelia Sánchez Segarra, María Teresa Peña Fleitas, Rosalía Acién López, y José Daniel Sánchez, Josadama.

La docente y fotógrafa detalla cómo ha sido el trabajo con los alumnos: "Destaca el entusiasmo que ha ido teniendo la gente por la fotografía. Ha hecho que hayan estado motivados y exigentes con ellos mismos".

Marina del Mar asegura ha comprobado en las clases que "el nivel es más que aceptable, teniendo en cuenta que es un nivel de iniciación, con ninguna o poca experiencia compositiva y técnica. Todos estos alumnos que han estado en este curso, van a participar en el taller de fotografía documental. Les he inoculado el bicho de la fotografía".

La profesora señala algunos de los conceptos que se han impartido en sus clases: "Cuando ya estaban familiarizados con la cámara, lo mas importante para aprender es hacer fotos: Retratos, paisajes y reportaje social. Hemos ido a La Chanca, hemos hablado con la gente...".

Para la fotógrafa, hay un elemento fundamental en la fotografía: "Les he enseñado como tienen que mirar, hay que educar la mirada. Es fundamental desarrollar la capacidad de observación, mirar con atención, y hay que descubrir la mirada interna, buscar un lenguaje propio y sinceridad con uno mismo". Para Marina del Mar, en la fotografía documental cuenta mucho la empatía: "Depende mucho el carácter que tenga cada persona. No es lo mismo alguien más tímido, que una persona mas osada. Hay que tener respeto e interés en la persona que vaya a fotografiar. Hay que ir despacio, no hay que tener prisa, la delicadeza es importante para que la gente se sienta cómoda".

El comisario de la exposición, Blas Fuentes, explica cómo nace esta muestra: "Surge como reconocimiento a la labor desarrollada por Marina del Mar en su primer curso de Iniciación realizado para la Universidad. Además de director de Promoción Cultural, soy aficionado a la fotografía y he seguido muy de cerca las sesiones que se han impartido y el trabajo que iban desarrollando los participantes. Viendo la calidad los animé a compartirla con la comunidad universitaria".

Para el comisario de la muestra, esta exposición tiene un valor doble: "Por un lado sirve para el reconocimiento público de la gran calidad de trabajos en los que se nota la mano de Marina del Mar, y por otro anima a los alumnos a seguir creciendo en la práctica de la fotografía. Para casi todos los participantes es la primera vez".

Fuentes describe las imágenes que se pueden disfrutar en la muestra: "Los visitantes se van a encontrar con una miscelánea almeriense. Una lectura personal de Cabo de Gata, el desierto de Tabernas, la lonja del puerto de Almería, La Chanca... Un paseo por la luz de Almería en el que tenemos una guía de excepción".