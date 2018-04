La UAL, en la 'Conferencia Anual de FAUBAI' en Brasil

Intercambiar información y experiencias con universidades fundamentalmente, pero no solo, brasileñas. Es el objetivo de la presencia de la Universidad de Almería en la Conferencia Anual de FAUBAI, Brazilian Association for International Education. Allí el director del Secretariado de Movilidad Internacional, Tomás Lorenzana, y el gestor de Internacionalización, Hugo González, representan a la UAL con el fin también de promocionar nuevos convenios y buscar socios para proyectos internacionales de movilidad (Erasmus+ KA107) y de buenas prácticas (Erasmus+ KA2). Con la celebración de su Conferencia Internacional Anual, FAUBAI promueve la mejora de los programas de intercambio y la cooperación internacional como un medio para mejorar la enseñanza, la investigación, los programas de extensión y la gestión de las instituciones afiliadas. La Conferencia de este año lleva por título Internationalization and Research: Challenges and Strategies, y se está centrado en el análisis de la relación entre la internacionalización y la investigación, los desafíos y las estrategias para implementar políticas integrales de internacionalización y el atractivo de la investigación brasileña. FAUBAI cuenta con ponentes de calado internacional como Angelica Daas, Simon Schartzman o Hans de Wit.