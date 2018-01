La UAL despierta el interés por la química a los jóvenes

La Universidad de Almería ha acogido la tercera edición del concurso Nomorfilm destinados a institutos de Educación Secundaria de la provincia de Almería. El concurso, que se desarrolló la pasada semana en el campus de la Cañada, forma parte de las actividades de difusión previstas dentro del proyecto europeo NoMorFilm, en el que está implicado la UAL a través del equipo formado por la profesora María José Iglesias, la doctora Raquel María González Soengas y el profesor Fernando López Ortiz, responsable del equipo y del grupo de investigación Química Orgánica y Organometálica.

Alberto Pérez lo ha tenido claro en su respuesta: "Mi mente me dirige a una ingeniería, no sé cual, y la UAL me parece espectacular, una de las mejores universidades, por el aire que se respira, el ambiente investigador… lo que me gusta, lo encuentro aquí". Este estudiante de primero de Bachillerato del IES Albaida ha vivido un día muy especial tras un duro trabajo que "ha merecido mucho la pena" junto a su compañero Pablo Villanueva. Ambos han investigado sobre "soluciones para el problema de la contaminación que hay en la actualidad y que se ve en que 17 ciudades españolas han superado los límites dados por la Unión Europea".

Este certamen tiene como último objetivo captar el interés de los alumnos por la ciencia

Muchas horas de dedicación han desembocado en una docena de pósteres ubicados en el hall del Edificio de Química de la UAL, "como si fuese un congreso oficial, ya que se trata de reproducir ese ambiente en el que los chicos, una vez que han hecho su trabajo, se imprime, se cuelga y, como en todo congreso, la gente pasa, pregunta, sugiere…". Así lo ha explicado Fernando López como responsable para Almería de la investigación que forma parte del Proyecto NoMorFilm, en el que intervienen nueve países y 15 instituciones entre centros de investigación y empresas. La UAL está presente con el grupo de investigación Química Orgánica y Organometálica.

Lo que en principio se ideó como concurso, ahora ha pasado a premiar a todos los participantes: "Antes se elegía el mejor póster, pero con el tiempo hemos visto que lo que no hacen en sus centros por falta de medios y de tiempo es recibir prácticas, así que ampliamos a prácticamente todos, y al acabar su curso vienen a hacer prácticas con nosotros, elaboradas de manera acorde a sus conocimientos".

El fin último es "captar su interés por la ciencia" y en la exposición que realizan "demuestran que están muy trabajados, sobre temas que se escuchan a diario y que en debemos entender que les preocupan". López ha destacado que "lo que se nota aquí es frescura".

El proyecto NoMorFilm, financiado por el programa de investigación e innovación H2020, trata de encontrar nuevos antibióticos en mares y ríos a través de las microalgas. La UAL determina por resonancia magnética qué compuestos tienen actividad antibacteriana, pero ello se deja al margen puesto que "esta actividad se hace porque no solo es investigación, sino divulgación en el contexto europeo de la Economía Azul".

De ahí la temática libre, como la que han elegido Ana Soler, Germán Rodríguez y José Luis Muñoz, del Mar Serena de Pulpí, según a explicado la primera: "Nuestro proyecto se basa en la elaboración de robots que se han inspirado en diseños biológicos, con la finalidad de juntar la pasión por la investigación biomédica y la ingeniería".

Su profesor en el instituto, Eufrasio Rigaud, se ha mostrado satisfecho: "Ellos me han buscado a mí, se interesaron pero no sabían muy bien cómo desarrollarlo y parte del mérito también está en que han mezclado sus intereses". Ha considerado que la UAL "ya se la toman como una gran opción para sus estudios".

En cuanto al Albaida, Emma Peralta, primera doctoranda que salió del Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Almería, ha sido la profesora encargada y no ha ocultado su orgullo por la implicación de sus alumnos: "Se han involucrado muchísimo, le han echado muchas horas y están muy contentos del resultado final, porque pensaban que no eran capaces de hacer algo así; ya han pasado el momento de nervios a la hora de exponer y yo aprendo un montón de ellos". Diego Carrión les ha ayudado con la plasmación del trabajo en póster.

Esta veintena de estudiantes han sido recibidos por Fernando Diánez, director de la OTRI, para el que "es importantísimo que vean que el mundo de la ciencia no es tan complejo como a veces se piensa; es complejo, pero si se empieza con una edad temprana se despiertan vocaciones, como se hace con el deporte".

Como responsable de esta oficina de la Universidad de Almería, ha puesto el acento en que "es muy importante que haya transferencia de conocimiento entre generaciones, gente que siga tirando del carro de la investigación, y es de agradecer la labor que se hace con este proyecto NoMorFilm de llegar a los centros de Secundaria y motivar para que los alumnos se atrevan a presentar estos trabajos".