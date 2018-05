La VI Carrera Popular pulveriza el récord de participación y plusmarca

María Velázquez y Francisco José Escudero han inscrito sus nombres en el palmares de la Carrera Popular de la Universidad de Almería como ganadores de la carrera de 10 kilómetros de su sexta edición, celebrada este domingo en el campus de La Cañada, con una participación de 512 atletas, récord de la prueba. En la distancia de 5 kilómetros, los ganadores han sido Marisa Martínez y Antonio Rosales.

Paco Escudero completó los 10 kilómetros en 32:05'' a un ritmo de 3:12'' km/hora, superando el récord de la prueba del circuito de 10 kilómetros en posesión de Javier Domene, con 32:23'' del año pasado, y de Silvia Ferreiro, con 40: 52'', en 2016. El ganador aventajó en algo más de un minuto a Alberto González Quilez (CM Olimpo DR Bike Granada) y sacó 92 segundos al tercer clasificado, Manuel Jesús Rodríguez, (Run O4 Atlético).

Este triatleta del CD. Triatlón Ejido contó con una 'liebre' buscando un buen tiempo. "Ha corrido los primeros 5.000 y después se ha quitado. Me ha llevado al límite,pero he venido con una gran confianza en ganar y me he sentido muy bien", declaró después de reeditar el triunfo de una edición anterior. Sobre el recorrido y su cambio de trazado, lo tiene claro. "Es revirado y se hacen muchos cambios, pero está bien porque es casi plano y vas viendo a mucha gente. No es como en otros que te mandan lejos y no ves a nadie. Así, que está muy bien y es una carrera perfecta", valoró.

En categoría femenina, la ganadora ha sido María Velázquez. Esta estudiante de 4º curso del Grado de Fisioterapia paró el cronómetro en 33:18'', a un ritmo de 4:25'' km/hora y superó a Macarena Moreno y María del Mar Sáez Mañas, quienes entraron 34 segundos y 2:12'' después, respectivamente.

"Me había propuesto bajar de 45 minutos y lo he conseguido en mi último año de carrera, ya que quería despedirme haciendo lo que me gusta, que es correr. Me da mucha pena acabar los estudios en la UAL, y la he corrido por este motivo. Lo hice en primero y ahora otra vez en cuarto para acabar la carrera". Sobre el cambio de recorrido cree que ha sido acertado. "Se ha notado y está "guay" entrar a la pista de atletismo por el ambiente que se crea. Muchas gracias por hacer el deporte tan bonito", opinó.

En la distancia de 5 kilómetros, el vencedor senior ha sido Antonio Rosales, de la UAL, como dominador claro de la prueba que completo en 17:30", 7 segundos mejor que Juan José González y 38 segundos por delante de Indalecio Muñoz.

"El recorrido llano, perfectamente señalizado, ha sido un gusto correr, yo que lo he sido aquí, y estoy muy contento. He cogido ritmo y he tenido la suerte de poder ganar; me ha cogido de sorpresa y estoy muy feliz, recordando que fui podio en categoría de universitario en la primera ocasión que tuve la oportunidad de correrla, señaló.

La evolución, a su juicio, es evidente " Ahora, todo ha mejorado muchísimo, todo es perfecto, y cuando entras en la pista de atletismo, te sientes Dios y hace mucha ilusión", indicó.

En féminas, el triunfo ha sido para María Isabel Martínez, en su transformación como atleta, por delante de Raquel Salvador y María del Mar Meca, a las que superó por 8 segundos, en el primer caso, y en 1:12'', en el segundo. "Me ha dado por las cortas distancias para prepararme el Europeo de 10.000, al que me voy este próximo viernes y me venía mejor la carrera de 5.000 metros, para activar un poquito las piernas", comentó. En su opinión, fue un buen test. "No estoy contenta del todo porque soy exigente pero sí que disfruto mucho esta cita. La he corrido tres veces, hoy con calor y curvas, que no te dejan coger velocidad, pero está muy chula. Me gusta el ambiente universitario. Está mejor sobre la pista de atletismo porque el ambiente te sube más y recuerda los entrenos, haciéndolo como una serie de 400 metros y así entras muy rápido", valoró.

El programa de carreras se abrió con la ilusión de los más pequeños y cinco carreras en la misma pista, con distancias diferentes por edades. Los chupetines, benjamines, alevines e infantiles-cadetes fueron arropados por sus padres, juegos participante. La bonita instantánea de la salida tuvo su continuidad con otras muchas en los espacios más emblemáticos. La ludoteca hizo las delicias de los pequeños con actividades dentro y fuera del pabellón del mismo Centro Deportivo, convertido en un improvisado centro operativo de esta reunión deportiva.