La búsqueda de fondos para investigar recalan en Europa

La investigación es algo primordial en la vida de un campus. Trabajos y estudios de diverso índole es lo que permite generar conocimiento y su posterior transferencia a la sociedad es lo que hace que la universidad sea una institución estratégica para el futuro. Pero para que haya investigaciones es necesario recursos y ante la caída de la financiación (las cifras hablan de que la inversión pública en investigación ha caído un 21% y la privada un 47%) hay que buscar nuevas ayudas y ello pasa por diversificar las fuentes de financiación. De ahí que cada vez más se recurra a buscar fondos fuera de nuestras fronteras.

En el camino de buscar fondos tanto europeos como internacionales juega un papel fundamental la Oficina de Proyectos Europeos e Internacionales I+D+i (OPEI), organismo dependiente del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Almería. Desde esta entidad de la OTRO se ofrece asesoramiento técnico en la solicitud y gestión de proyectos europeos e internacionales de Investigación Desarrollo e Innovación a investigadores y grupos de investogación de la Universidad.

Los proyectos de investigación colaborativason cada vez mayores

Desde su puesta en marcha en el año 2007, y segú los datos facilitados a este Diario desde la Oficina, se han conseguido para la UAL un total de 69 proyectos que han recibido una financiación que asciende a 13.505.932,45 euros.

Además, han resaltado que cabe destacar que en el programa Horizonte 2020, principal programa de financiación de I+D+I de la Unión Europea, la UAL ha conseguido hasta el momento 15 proyectos con una financiación superior a los cuatro millones de euros.

Haciendo balance del pasado curso 2016-2017, desde esta Oficina se ha prestado apoyo en la elaboración de 53 propuestas presentadas a distintas convocatorias europeas de financiación de I+D+I, 36 propuestas han sido presentadas al programa Horizonte2020 y 17 propuestas se han presentado a otros programas europeos de investigación (AXA o Employment and Social Governance Social Dialogue, entre otros).

Además han informado que durante el curso pasado han dado comienzo seis nuevos proyectos europeos participados por investigadores de la UAL. Cuatro de ellos son del programa Horizonte 2020. Entre ellos, por ejemplo, AGRIMAX coordinado por María José López López, IoF2020 que está coordinado por Manuel Berenguel Soria o SABANA que dirige Gabriel Acien Fernández.

Otros dos son financiados través del programa ERANET LAC (es el caso de PCMSOL que está coordinado por Antonio Manuel Puertas López) y el Institute of Electrical and Electronics Engineers, Incorporated ("IEEE") de Nueva York. Este proyecto se denomina Interactive books for control education y es coordinado por José Luis Guzmán.

Desde la Oficina de Proyectos Europeos e Internacionales I+D+i de la UAL destacan los cuatro proyectos de H2020, pero en especial el proyecto SABANA por ser coordinado por la Universidad de Almería teniendo un presupuesto global para todo el consorcio de 10,6 millones de euros.

Este proyecto liderado por la Universidad almeriense busca, a través la puesta en marcha de una biorrefinería de microalgas, la producción de bioestimulantes, biopesticidas y aditivos para piensos, además de biofertilizantes y alimentación acuática, utilizando agua marina y nutrientes de aguas residuales.

Las previsiones para este 2017-2018 son "muy prometedoras", ha declarado el Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), Fernando Diánez Martínez. De hecho, y así lo ha destacado, desde septiembre ya han dado comienzo cinco nuevos proyectos, dos del programa Horizonte2020 y tres que se enmarcan dentro del programa LIFE. "Estos cinco proyectos traerán a la Universidad de Almería cerca de un millón de euros para el desarrollo de los mismos".

Como se observa tras la búsqueda de fondos extranjeros, la investigación europea e internacional es una herramienta con enorme proyección de cara al futuro. En este sentido, Fernando Diánez ha asegurad: "La investigación colaborativa es crucial hoy en día. Los proyectos de investigación colaborativa son cada vez mayores y por tanto requieren de la implicación de más expertos de distintas áreas del conocimiento y la implicación tanto del sector público como del sector privado".

Es más, y así incide el director de la OTRI, "En muchas ocasiones los retos que tenemos que solventar son retos comunitarios, que dan solución a problemas globales, de ahí la creciente importancia de la investigación a nivel europeo e internacional".