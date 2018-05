La carrera popular cita a los runners a la sexta edición de este domingo

La carrera popular de la Universidad de Almería, que organiza su Servicio de Deportes, alcanzará este domingo su sexta edición. La prueba se correrá sobre un circuito íntegro por el campus universitario y cuenta con una doble opción, de 10 y de 5 kilómetros. La inscripción finaliza hoy a las 23:59 horas. El límite de inscritos es de 600 participantes.

La carrera busca nuevos ganadores que sucedan en su palmarés a Javier Domen Moreno y María Isabel Ruiz quienes se alzaron con el triunfo final el año pasado, con unos tiempos de 32:23'' y 45:49'', respectivamente.

Puede participar cualquier persona que lo desee, federada o no Los menores de 18 años tienen que entregar una autorización por el padre, madre o tutor. La carrera de mayores arrancará a las 10:00 horas. La salida y la meta están ubicadas en la explanada central de la Universidad de Almería, frente al Auditorio (junto a la parada de buses).

El circuito tiene una distancia total de 5 km y su superficie es de asfalto y acerado. La inscripción tiene un coste de 10 euros para deportistas en general, de 7 euros para poseedores de Tarjeta Deportiva de la UAL y de 5 euros para poseedores de Tarjeta Deportiva Plus. La carrera de 10 kms tiene siete categorías ( general, senior, Máster 35, 45 y 55, Universitaria Estudiantes y Universitaria PAS-PDI. Y la de 5 kilómetros, tiene tres (General, Estudiantes y PAS-PDI).

Se entregarán trofeos a los tres primeros, tanto chicos como chicas, y no se entregará trofeo a aquellos atletas que no suban y no estén presentes en la entrega de premios.

La entrega de dorsales se efectuará el sábado 12 de mayo de 2018, de 17:00 a 20:00 horas en el Aulario I, y el día de la prueba. Cada participante recibirá una camiseta técnica conmemorativa de regalo.