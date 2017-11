Ser críticos con los mensajes visuales de los mass media

Cambiar las imágenes para cambiar el mundo es el título de la conferencia que ha impartido en el Auditorio de la Universidad de Almería, la artista visual Yolanda Domínguez, experta en comunicación y género, quien estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid y es Máster en Arte y Nuevas Tecnologías por la Universidad Europea de Madrid y Máster en Fotografía por la Escuela de Fotografía EFTI. La vicerrectora de Estudiantes y delegada del rector para la Igualdad, Maribel Ramírez, ha acompañado a la artista durante su ponencia, que ha contado con alto número de asistentes que han seguido las palabras de Yolanda Domínguez quien entre otros galardones ha recibido en su edición de 2016 el Premio Baezly Designs of the Year por su vídeo Niños vs. Moda.

La vicerrectora Maribel Ramírez ha indicado que esta se trata de una de las muchas actividades que tiene la Universidad de Almería preparadas para este nuevo curso con la finalidad de "formar a los estudiantes más allá de las aulas".

Esta charla ha ofrecido a los asistentes las herramientas para tener libertad positiva

En su ponencia, la artista ha ido explicando que el lenguaje visual es la principal forma de comunicación de nuestros días y que las imágenes son la herramienta perfecta para sintetizar y transmitir de una manera rápida, pero también para manipular y controlar las preferencias de quienes las consumen.

Por eso es importante, a su juicio, conocer los mecanismos con los que operan los medios de comunicación de masas para comprender y filtrar los mensajes visuales que recibimos y hacer una lectura crítica de los mismos. Y así se lo ha explicado a los estudiantes de la UAL que se han dado cita en el Auditorio.

Durante la conferencia ha ido analizando la importancia y el papel que desempeñan las imágenes en la construcción de nuestra identidad y de nuestro género. Y ha ido haciendo un recorrido por la Historia (desde la pintura hasta nuestros días) enseñando cuál es el proceso de lectura de una imagen, cómo se crea el imaginario colectivo y cómo influyen los estereotipos en la desigualdad entre hombres y mujeres.

A través de ejemplos de su propio trabajo ha ido ofreciendo alternativas para subvertir el discurso dominante y ofrece herramientas para que todas las personas podamos consumir y crear imágenes desde una libertad positiva y consciente de su dimensión social.