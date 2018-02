Las féminas quieren ser las "chicas de oro" de los CAU

La selección de basket femenino de la Universidad de Almería estará presente en la fase final del Campeonato de Andalucía Universitario (CAU), que se disputará en Sevilla. Las chicas se ganaron el derecho de opositar, de esta forma, a una de las medallas del Campeonato autonómico tras apear a la selección de la Universidad de Jaén en la eliminatoria de clasificación a doble partido.

Las almerienses firmaron una victoria de cuatro puntos, 62-66, en el primer partido disputado en las instalaciones de la universidad jiennense y ampliaron esta renta, hasta los 27 puntos de diferencia, en el segundo, celebrado en el pabellón deportivo de la UAL, que se resolvió con el resultado de 68-41.

Los cuartos de final de estos Campeonatos de Andalucía Universitarios se disputarán en el Pabellón Pirotecnia de Sevilla, con el choque entre Universidad de Granada y Universidad de Almería, desde las 19.00 horas del próximo 13 de marzo, martes.

En el supuesto de pasar de ronda, las representantes de la UAL disputarían la semifinal el día siguiente, miércoles 14, en el mismo escenario y desde las 16.00 horas, frente al equipo vencedor del cruce que disputarán las selecciones de baloncesto de las Universidades de Málaga y Sevilla. La gran final está fijada para el día 15, jueves, desde las 11.00, en las instalaciones del Pabellón Bermejales. El sistema de competición no contempla la lucha por la medalla de bronce en el caso de derrota ante la potente Universidad de Granada, pero las chicas de la UAL quieren ser 'las "chicas de oro'.

Con una diferencia final de 27 puntos, que se fue hasta un cómputo final de 31 puntos entre los dos partidos, la UAL superó con nota el 'examen de acceso' al Campeonato de Andalucía Universitario de Baloncesto Femenino. Con una puntuación muy similar al encuentro disputado en el campus de Jaén, en el partido disputado con un ambiente muy un animado en el Pabellón de Deportes la UAL, la defensa de las almeriense resultó determinante para lograr ratificar el pase para esta final, ya que apretando en esa faceta del juego, las presentantes de la Universidad de Jaén se quedaron en un marcador muy corto y sólo fueron capaces de sumar 41 puntos.

La capitana y seleccionadora del equipo, Alba García, una vez finalizado en choque, testimonió el sentir del fantástico grupo de jugadoras que tiene a su cargo y que ja conseguido reunir: "Sentimos muchísima satisfacción, porque todo el trabajo que llevábamos semanas atrás ha salido, y además ha salido muy bien" declaró.

El secreto, a juicio de Alba García, es el esfuerzo, "que no se vio reflejado en el resultado de Jaén", pero, además existe unión y fortaleza de bloque. "Somos jugadoras de distintas generaciones que, conforme íbamos pasando a la categoría senior, nos íbamos encontrando, se han incorporando otras nuevas y hemos jugado muchos años juntas en Primera Nacional o. incluso en Liga Femenina 2. Por motivos de trabajo o de estudios al irse algunas de estas jugadoras a estudiar al extranjero con una beca Erasmus, nos separamos y este año ha sido el reencuentro otra vez. sí que estamos muy contentas", reconoce esta misma interlocutora.

Esa es la principal baza de la Universidad de Almería en la fase final de estos Campeonatos Universitarios de Andalucía, CAU, que se disputará en el campus de la Universidad de Sevilla, ya que genera más ilusión: "Vamos con muchísimas ganas. Sabemos que el primer partido, el de cuartos de final, es contra la Universidad de Granada, una selección muy complicada, y en realidad, disputar esta fase previa nos va a servir para que llegar al campeonato y que no sea un primer partido, sino que llevamos rodaje".

Alba García descubre que está encantada con el ambiente que se respiró en el partido de vuelta disputado en el pabellón almeriense. "La verdad es que gracias a la publicidad hecha se consiguió llenar la grada del Pabellón y notamos el apoyo de la afición", ha reconocido con satisfacción García quien, a su vez, ha marcado la diferencia entre los partidos de ida y la vuelta en el criterio y labor del arbitraje: "Solo pedíamos que se pitara bien, ni a favor ni en contra, porque eso nos iba a dejar jugar como nosotras sabemos", enjuicia.

Sobre el partido, su interpretación es clara. "El comienzo fue igualado, al igual que ocurrió en el partido de ida. Sí es cierto que nos fuimos con más renta al descanso, lo que nos dio más margen en la segunda parte y, además, pudimos rotar al equipo y permitir que jugaran todas las jugadoras convocadas", valora.

El co-entrenador de la selección de la UAL, Alberto Puentes, se muestra contento. "El partido jugado allí no fue como se esperaba, y el de aquí se logró imponer la realidad y es la de que teníamos un equipo superior al de ña Universidad de Jaén, puesto de manifiesto a base de juego y de actitud", opina.

Puentes lanza un aviso: "Muy contento por el trabajo hecho, que no es mucho por lo difícil de compaginar, pero se ha hecho bien. Hay una Selección de Baloncesto Femenino de la UAL de alto nivel. Desde el principio, todas las jugadoras son ambiciosas y no vamos a dejar de soñar con la medalla. Hay equipo y nos estamos esforzando y, ¿por qué no?", se cuestiona Puentes.

En el desarrollo del partido de vuelta, la clasificación de los almerienses para la fase final no corrió peligro en ningún momento, con un 14-7 a los cinco minutos y un 20-10, tres después, que significaban ir doblando al rival en todo momento. Hubo reacción jiennense al comienzo del segundo cuarto (20-17), pero al descanso se llegó con 36-24. Tras el paso por vestuarios, la UAL rompió el encuentro, con 57-32 en el tercer cuarto, y el 68-41 final.