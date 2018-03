La festividad de San Patricio empieza con música y una exposición de la Almería celta

Caras de ilusión después de muchos meses de trabajo, pero sobre todo de gran satisfacción por el trabajo bien hecho. El esfuerzo ha tenido una gran recompensa para los alumnos de Secundaria del Amor de Dios, del barrio de Pescadería de la ciudad de Almería, con la inauguración de una exposición que permanecerá abierta todos estos días y que ha servido de preámbulo extraordinario a las II Jornadas de Estudios Irlandeses. Una de las responsables de las mismas, junto a Mauricio Rodríguez, ha sido Elena Jaime, quien ha expresado su entusiasmo ante la puesta en marcha por segundo año consecutivo de un proyecto integrador: "Realmente contentos de poder celebrar de nuevo el día de San Patricio en la Universidad de Almería, y nos apetecía mucho el poder hacerlo con estudiantes y profesores de Secundaria, porque creemos realmente en trabajo conjunto, ya que la educación debe ser una preocupación global".

Con el Amor de Dios se ha producido una unión que "ha incentivado al alumnado a través de otras metodologías que puedan ser mucho más didácticas, dando muy buenos resultados, porque tenemos a futuros estudiantes de esta universidad absolutamente ilusionados por estar aquí y que se ponga en valor su trabajo, viendo que se le da importancia a lo que han hecho". Así lo ratificó el profesor de informática del colegio, Pedro Bosch: "Se pensó en una metodología innovadora y había que elegir una temática, en este caso la cultura celta, que siempre ha sido muy atractiva; lo interesante es trabajar mucho profesorado de varias asignaturas, integrarlo todo y el uso de la informática ha resultado fundamental con la tecnología de la realidad aumentada". Con ella se puede hacer un recorrido atractivo por la exposición ¿Almería celta? Lo que pudo haber sido, de "muchos días y semanas de trabajo que no se puede contabilizar en horas". Las calificaciones en el centro han mejorado notablemente, "y no solo eso, sino la motivación y la actitud, viéndose muy orgulloso al alumnado".

Varios de los chicos y chicas, disfrazados para el momento para meter en ambiente a los asistentes, han realizado la introducción a una muestra interactiva que ha dado el pistoletazo de salida a unas jornadas que han continuado al ritmo de la música, primero en el plano teórico y después en el práctico. El protagonista ha sido Gabriel Martín, profesor superior de Música, etnomusicólogo y psicopedagogo musical, que habló del Marco comparativo de los instrumentos tradicionales irlandeses en el mundo, y que llevó a un Paraninfo abarrotado su espectáculo Kumbakié, ¿a qué suena la tierra?.

Con más de 30.000 espectadores desde su puesta en marcha, este concierto didáctico es eso, un viaje sonoro multicultural a través del mundo, sin barreras geográficas ni culturales.

Contó con 60 instrumentos tradicionales de todo el planeta sobre el escenario, de los más de 700 de la colección de un Gabriel Martín encantado de traerlo a Almería: "Es un placer participar en el 25 Aniversario de la Universidad de Almería con estas dos partes, la primera en la que se ve que hay muchos de los instrumentos irlandeses que tienen vinculación con los nuestros, entre ellos la gaita, con un toque atractivo para la gente no experta, y la segunda con el concierto, que nos ha dejado muy sorprendidos por las críticas que ha tenido porque es interactivo de verdad, con el público siendo parte del concierto".

Elena Jaime, en esa línea de la música, adelantó que el año próximo se regresará a la Alcazaba con una actuación, igual que en la primera edición de las jornadas sobre una cultura "de gente cercana y abierta, que le gusta disfrutar", con lazos que se dejan notar: "Esta cultura demuestra un acercamiento entre la población irlandesa y la población andaluza".

El Día de San Patricio este año se ha dedicado por tanto, a la parte musical, pero el viernes regresó con gran fuerza a través de tres conferencias de alto nivel, antes de que la parte visual de colofón de San Patricio sorprenda a la población con la iluminación en verde de los monumentos y fuentes más emblemáticos de la ciudad el sábado a las siete de la tarde. El viernes, desde primera hora, se desarrolló un segundo día de celebración muy intenso con el arranque de Belinda O'Carroll y su charla titulada Irish Popular Culture in 21st Century. Dos eminencias de los estudios irlandeses cogieron el testigo. La intervención de Pilar Villar, profesora de Literatura Inglesa e Irlandesa de la Universidad de Granada, fue la encargada de dar la conferencia Female Activists or Passive Nationalist Icons. Para dar paso acto seguido a otra charla, de su homónima en la Universidad de Alcalá, Marisol Morales, sobre The Construction of a Distinct Irish Identity through its Literature, History and Culture.