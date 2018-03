La prestigiosa Aurora Luque asegura que "traducir poesía es el 'gimnasio' del poeta"

La Facultad de poesía José Ángel Valente continúa con su programación para este 2018. Tras la exitosa lectura de Angélica Liddell del pasado lunes, ayer le tocó el turno a la poeta y traductora almeriense Aurora Luque que intervino en el Aula Magna del Edificio C con una charla llamada La traductora en su taller, que contó con la presentación y diálogo del profesor y crítico Miguel Gallego Roca.

La Facultad Valente presta especial atención a la traducción poética, tal y como hacía el mismo José Ángel Valente, y como muestra es este ciclo del traductor en su taller que en los años anteriores contó con el Premio Nacional de traducción Ramón Buenaventura y el traductor Antonio Rivero Taravillo.

Aurora Luque es autora de varios libros de poemas y ha obtenido numerosos premios, entre los que puede destacar el Premio Andalucía de la Crítica de 1999 por su libro Transitoria, publicado por la editorial Renacimiento. Como traductora ha trabajado con autores en lengua griega clásica, latina y francés, sobresaliendo sus versiones de Safo, Catulo o Renée Vivien.

La directora del evento, Isabel Giménez Caro, no ha dudado en definir como "un verdadero lujo" la cita de ayer con Aurora Luque. Ha insistido en ello al matizar que "además, siendo la primera vez, aunque parezca increíble, que esta invitada visita la UAL, ese lujo se amplia". Aurora Luque, traductora y poeta de reconocido prestigio en España, ha supuesto corroborar el alto nivel que caracteriza el contenido ofertado por este Proyecto Atalaya liderado por la Universidad de Almería: "Tener a alguien de su talla me parece que es una manera de continuar con las actividades de la Facultad José Ángel Valente verdaderamente interesante". Por tercera ocasión se dedica espacio y protagonismo a la labor de los traductores, lo que la propia Luque ha agradecido: "Me parece maravilloso, estoy muy contenta de estar aquí, además con los anteriores invitados…, y sobre todo porque siendo una institución volcada hacia la poesía, que tengan en cuenta la traducción me parece algo muy inteligente".

Esta autora ha mostrado la pasión con la que realiza su trabajo, ya que realmente hace lo que le gusta. "Yo traduzco solo poesía, no otros géneros, y he presentado un poco cuáles son mis pasos, mis procedimientos, cómo trabajo, cómo presento a los editores el trabajo, siempre desde el griego clásico, algo de latín y el francés, que son mis lenguas, porque traduzco a los poetas que amo", señaló. Su experiencia va mucho más allá, pues como indicó, "entiendo que traducir es hacer una lectura mucho más honda, más profunda, sea la manera más completa de leer, te metes en la intimidad del texto, te zambulles en la intimidad de ese texto". Yendo más allá, ha trasladado otro beneficio que saca habitualmente de su labor traductora: "En mi caso, que escribo poesía, es como un gimnasio del poeta, te entrenas, aprendes, cómo elogió las palabras el poeta de hace 2000 años".

Aurora Luque ha sido rotunda en su visión global: "Es apasionante". Por ello, ha confesado no ser conformista con el resultado final, que es "una muy doloroso y una gran responsabilidad", sino muy meticulosa con el mantenimiento de lo pretendido por el autor original: "Tengo como principio que el resultado se pueda leer como poema, porque a los poetas del pasado les gustaría sobrevivir como poetas, no como ayuda a los filólogos, y por eso todas estas traducciones literales que no atienden al espíritu poético que las animó no me interesan, porque hay que sacrificar casi siempre, sobre todo en el mundo clásico, su técnica métrica, realmente muy distinta, pero me preocupa que sigan siendo poemas traducidos".

Cabe recordar que el próximo día 21 de marzo en la Universidad de Almería se volverá a organizar el recital políglota Poesía bífida, que la Facultad de Poesía retoma de la idea original de Isabel Giménez Caro y la añorada Ana Santos Payán.