Una puesta de bandas que hace a la UAL más universal y accesible

La Universidad de Almería se hace aún más universal y accesible y muestra de ello es la primera promoción de estudiantes con discapacidad que han logrado graduarse. Son quince y con su voluntad, esfuerzo y ganas de estar en la sociedad laboral han superado todas las metas que se habían impuesto cuando iniciaron esta carrera para alcanzar un futuro profesional. Son los primeros estudiantes con discapacidad intelectual matriculados en capacitación para el empleo que se han graduado en la Universidad de Almería. Fue la semana pasada cuando el campus almeriense vivió una entusiasta, quizá la más emotiva, imposición de becas de la primera promoción del curso oficial de cualificación profesional del Programa de Formación para el Empleo de jóvenes con discapacidad intelectual. El rector les agradeció su ayuda hacia un campus inclusivo.

Una fuerza arrolladora y enormes ganas de ocupar su lugar en la sociedad, más la alegría de vivir la experiencia universitaria, han marcado la primera imposición de becas de este curso 2017/2018 para los 14 estudiantes del curso de Cualificación Profesional para el Empleo. "Para vosotros el día de vuestra graduación es un día especial, pero tenéis que saber que para nosotros también lo es". Así lo destacó el rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez, quien además resaltó que "vuestro éxito como estudiantes es nuestro éxito como universidad". Estos jóvenes con discapacidad intelectual han sido parte del campus, y una pieza fundamental en el deseo del para lograr "el objetivo de ser una universidad inclusiva, y este año lo hemos conseguido al convivir con vosotros, que habéis aprendido mucho, pero nosotros también".

Financiado por Fundación Once y el Fondo Social Europeo, "no se dudó en hacer propuestas y ser parte del grupo de 15 universidades que han participado del programa", como explicó Rodríguez, quien además aseguró que 'mañana' "seguiremos presentándonos a las convocatorias, pero si desaparecen, haremos todo lo posible y buscaremos debajo de las piedras para que no se interrumpa nunca este Programa de Formación para el Empleo de jóvenes con Discapacidad Intelectual". A su juicio, "esta formación debe generar un cambio social que permita que la búsqueda de empleo no sea una labor tan ardua ni tan difícil, que las tasas de empleo no arrojen tantas diferencias, sabiendo que la discapacidad intelectual es el 40% del total de la juventud con discapacidad". Este programa ha constado de módulos formativos tales como Habilidades sociales, Comunicación, Aprendizajes funcionales o Nuevas tecnologías, entre otros.

Carmelo Rodríguez agradeció la involucración de alumnado y profesorado, sin olvidar las familias y a ASALSIDO, personalizando en Pilar Sánchez e Isabel Martínez. Esta última, comisionada para Universidad, Juventud y Planes Especiales de Fundación ONCE, quien quiso poner de manifiesto durante el acto el papel de las universidades en la consecución de una vida autónoma y feliz de los jóvenes. "Tener expectativas es fundamental", indicó. Con 235 estudiantes en España en esta primera promoción y una felicitación expresa para la Universidad de Almería, cerró su intervención indicando que "es una apuesta estratégica de futuro que cambia el horizonte de estos jóvenes y también la lógica de la universidades, siendo Almería pionera".

Por su parte, Pilar Sánchez, delegada del rector para la Diversidad Funcional y también directora del curso, habló de "facilidades" y no centrarse en "las dificultades de encajar una formación de este tipo en la formación universitaria". Destacó que "son muchas las satisfacciones en esta tan gratificante, resolviéndose las dificultades, que las ha habido, con voluntad, con compañerismo y sobre todo con buen humor".

Carmelo Rodríguez llamó uno a uno a los estudiantes para el feliz momento de la imposición de becas, y arrancó un aplauso para Lola Rodríguez, de ASALSIDO, por su extraordinario trabajo.