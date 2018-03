La selección de fútbol de la UAL afina su preparación para el CAU

El Campeonato de Andalucía Universitario de fútbol masculino contará con la presencia como equipo anfitrión del combinado de la Universidad de Almería. Se trata de un grupo de futbolistas que, a juicio de su propio seleccionador, José Antonio Indalecio, forma "un gran equipo, con muy buenos jugadores, muy jóvenes en todos los casos, pero con un bagaje deportivo muy bueno gracias al trabajo de todos sus entrenadores de sus clubes de procedencia", ha opinado.

Indalecio apurará hasta el final para la conformación de la selección definitiva de la Universidad de Almería. "Aún no está decidida la selección. Tanto es así que la semana antes del campeonato no creo que me decida al cien por cien". La Universidad de Almería ha preparado su participación en estos Campeonatos Autonómicos de Andalucía con un partido amistoso contra la Academia de Fútbol Málaga City, que se saldó con empate sin goles, y donde jugaron 24 de los 36 seleccionados.

El CAU se celebrará entre los días 20 y 22 de este mes de marzo. Serán tres días para hacer valer el trabajo realizado durante un buen número de meses de esfuerzo y dedicación. "Es la parte negativa que, después de tanta preparación, tantos meses de dedicación por parte de los jugadores, se desarrolla todo en muy poco tiempo, entrando quizás más en juego otra serie de factores que el de la propia regularidad como conjunto".

El seleccionador del combinado almeriense echa la vista atrás y recuerda que "se lleva desde el pasado mes de setiembre entrenando en los llamados grupos de entrenamiento de la UAL, con muchas ganas por parte de todos de entrar entre los 20 seleccionados que formarán la lista final de estos CAU y poder seguir, de e esta forma, manteniendo el buen nombre de la Universidad de Almería en una posición destacada dentro del ranking andaluz que es donde siempre lo han mantenido anteriores compañeros y que es algo nada fácil de conseguir", comenta Indalecio.

Se da la circunstancia que todos los futbolistas seleccionados que representarán a la UAL están federados con distintos equipos, al tiempo que cursan estudian en el campus de La Cañada. En ese sentido, existe cierta reciprocidad. "También es obligado destacar que la Selección universitaria es una gran herramienta para la competición federada, ya que muchos de nuestras futbolistas llegaron de otras provincias en el inicio del curso sin equipo, y al conocer a sus compañeros aquí han pasado a formar parte de los clubes de la ciudad de Almería"

Es un manera de facilitar la integración de los nuevos estudiantes. En todo caso, el seleccionados de la Universidad de Almería ha mostrado su gratitud. "Me gustaría dar las gracias a los clubes que colaboran con nosotros permitiendo a sus jugadores acudir con la selección de la UAl y permitiendo, así, que puedan vivir esta experiencia que tan solo dura mientras cursan estudios en la Universidad y en las que muchas veces, gracias a las organizaciones de los torneos que juegan con la UAL, nos hacen sentir cerca del profesionalismo", añade como colofón Indalecio.