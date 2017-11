Álex de la Iglesia: "Conozco a Spielberg gracias a Almería"

"Es la primera vez que lo cuento y es que yo conozco a Steven Spielberg gracias a Almería. Me pidió que quería ver 800 balas e hice un pase de la película con él. Me fui con las bobinas para Hollywood y estuvimos hablando una hora y media solamente de Almería. Estuvimos recordando localizaciones como la de la rambla de Tabernas que está al lado de la gasolinera. Conocía esta tierra mejor que yo y le gustaba estar con la gente porque se encontraba querido y eso no pasa en todas partes. Era un fanático de Almería", este es uno de los recuerdos que le vinieron a la mente a Álex de la Iglesia sobre el western rodado en la provincia en su encuentro con los medios y al descubrir su estrella en el Paseo de la Fama.

El marmitako western, como define su película 800 balas, tuvo como protagonista a Sancho Gracia y este premio que le concede el Festival Internacional de Cine de Almería le ha servido para honrar su memoria. "Me enseñó como enfrentarme a las cosas. Valoraba como trataba con el mismo respeto a cualquier persona. Era un caballero sonriente".

Al entrar al Patio de Luces de Diputación, el director y productor aseguró que recibió "un golpe emocional porque hace 15 años estaba dando una rueda de prensa aquí con la película y me ha venido la imagen de los ventanales, estaba acompañado con los actores, con Sancho. 800 balas, Almería y Sancho Gracia eran un todo unitario".

Antes de venir a rodar a la provincia, el director aseguró que "muchas personas coincidían en recordar Almería como una tierra mítica. Uno de los mejores lugares había estado en su vida. Me generó una añoranza y una nostalgia en un pasado que no había vivido".

Para Álex de la Iglesia, 800 balas significó volver "a un pasado mítico, era un cine que no había vuelto a repetir. Llegar aquí supuso el mejor año de mi vida en el cine, fue apasionante. Descubrí lo que es vivir del cine. Había gente que vivía en el poblado del oeste de Tabernas".

Para el productor, la historia de la película se convirtió en real cuando llegó a los poblados de Almería porque uno de los figurantes hacía su vida allí casi 24 horas: "Había conseguido vivir del cine, vivir en un rodaje eterno".

Uno de los recuerdos más divertidos de ese rodaje fue la fiesta fin de rodaje: "El momento fue anodino, hasta entró un amigo en caballo".

Para Álex de la Iglesia, los almerienses siempre han sido un ejemplo en la grabación de películas: "Recuerdo el cariño de todo el mundo y la colaboración e toda la ciudad. Almería es el ejemplo de como deberá ser todo en este tiempo. Hay un valor por el reconocimiento del pasado. Había gente que vivía en esta provincia todo el año porque cada mes había un rodaje diferente".

Sobre la construcción de una ciudad del cine en Almería, el productor lo ve apropiado. "Hay pocos platós en condiciones en el mundo. Es muy útil. También favorece cómo esté el tema de los impuestos y las condiciones financieras que se apliquen". Sobre la posibilidad de realizar un trabajo en la provincia, el director señaló que "es complicado financiar algunas de las ideas que tengo en Almería. Pero quizá habría que rodarla en inglés. No hay un sitio mejor para grabar".

Enrique Iznaola, director de FICAL, aseguró que es un perfecto homenajeado porque "demostró su cariño a Almería por la forma de hacer cine". El alcalde de la ciudad de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, dijo que "es un honor dedicarle una de las estrellas en el Paseo de la Fama por su filmografía extensa y, principalmente, por 800 balas de la que tenemos predilección". Gabriel Amat, presidente de la Diputación Provincial, quiso darle las gracias porque su colaboración "sirve para que la tierra de cine sea cada vez más y mejor".

Por la noche, en el Auditorio Maestro Padilla, el actor y productor recibió el Premio Almería, tierra de cine, presentado por Jota Abril. También contó con la presencia de sus amigos Jaime Ordoñez, Carlos Areces, Manuel Tallafé y Zoe Berriatua,. "Los almerienses participáis de un sentimiento de cine. Todos tenéis un padre, un abuelo, alguien que participó en una película mítica. Sancho Gracia cambió mi vida. Era una persona que te levantaba en una situación dramática. Era lo que a mi me gustaría ser porque era sencillo y al mismo tiempo grandioso".