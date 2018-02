Alicia Benita gana el concurso 'Carta a un militar español'

Alicia Benita Heller, alumna de segundo curso de Bachillerato en el Instituto de Enseñanza Secundaria EL Alquián, de Almería, ha sido la ganadora de la quinta edición del concurso literario escolar 'Carta a un militar español' con un trabajo titulado 'Un esfuerzo no correspondido'.

Benita ha tenido que competir en esta fase final a nivel provincial con los trabajos presentados por Gabriela Rodríguez Sinclair, de 4º de ESO en el IES Rey Alabez, de Mojácar; Bárbara Maldonado Ventura, de 1º de Bachillerato en el Colegio Internacional SEK-Alborán, de El Ejido; Juan Cueto Avellaneda, de 1º de Bachillerato en el Colegio Compañía de María, de Almería; y Enrique López Echevarría, alumno también de 1º de Bachillerato en el Colegio Saladares, de Roquetas de Mar.

El certamen trata de resaltar los valores de las Fuerzas Armadas por los jóvenes alumnos

El jurado ha estado compuesto por el coronel subdelegado de Defensa, Javier Ángel Soriano Trujillo, como presidente; Alicia Piedra Tortosa y Victoria Cuenca Gnecco, ambas de la Asociación Cultural Celia Viñas; Joaquín Tapia Escoz, del Diario Ideal; José Manuel Quesada López, del Diario de Almería; y el teniente coronel Sebastián Billón Agüera, jefe del Órgano de Apoyo de la Subdelegación de Defensa, como vocales; actuando como secretario del mismo el capitán Miguel Ángel Florentino Ortiz, segundo jefe del Área de Reclutamiento de la Subdelegación, que actuó con voz y sin voto.

El certamen literario convocado por el Ministerio de Defensa bajo el lema 'La Fuerza de Compartir unos valores' concluye así en su primera fase, a nivel provincial, pasando la carta ganadora a competir ahora a nivel nacional. El jurado ha tenido en cuenta la exaltación de los valores de las Fuerzas Armadas entre los que cabe destacar la valentía, solidaridad, igualdad, superación, responsabilidad, formación, integridad, respeto, disciplina o liderazgo, entre otros.

"Para ti no hay un soy, sino un somos, expone Alicia Benita en su carta, lo que demuestra que para ti somos una gran familia que lucha por el bien de todos. Gracias a ti nos sentimos seguros ante posibles ataques que puedan surgir, causando daños en nuestra sociedad... Reflexionando sobre tu trabajo, me he dado cuenta de lo que soportas. Vives alejado de aquellos que te quieren, de los cuales te alejas cuando se te requiere. Convives con la soledad, simplemente para protegernos. El paso del tiempo ha afectado nuestra forma de ver tu labor, pero en ti cada vez más se consagra tu único ideal, solidario y más que nada valiente e incorruptible".

Los premios a nivel nacional son un ordenador Mac Book de Apple para el alumno, un portátil y un proyector para el centro escolar; y un Ipad para cada uno de los dos finalistas. A nivel provincial, el premio consiste en un Mini-Dron que Alicia Benita recibirá próximamente durante el acto de entrega de premios.