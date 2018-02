Almería celebrará su Orgullo LGBTI+ desde el próximo 26 al 30 de junio

El 28 de junio se celebra cada año el Día Internacional del Orgullo LGBTI+, un día que tradicionalmente tenía poca repercusión en la provincia de Almería. Eso cambió hace ya dos años, cuando unas 500 personas se concentraron en Puerta de Purchena para reivindicar la diversidad sexual y afectiva, iniciándose un movimiento llamado Almería con Orgullo que el pasado mes de diciembre se registró como asociación.

Este año esas conmemoraciones tendrán lugar entre los días 26 y 30 de junio en nuestra provincia, para "mantener el rigor histórico de la fecha, que conmemora los disturbios de Stonewall, momento clave en el que el colectivo LGBTI+ se empoderó y tomó conciencia de la necesidad de lucha contra las injusticias que sufría", comenta Agustín Romero, presidente de Almería con Orgullo.

Las fechas están cerradas, pero falta dotarla de diversas actividades

Con un calendario cerrado y a falta de dotarlo de actividades, Almería con Orgullo convocará a mediados de este mes a una Mesa del Orgullo a instituciones y organizaciones sociales, sindicales y políticas a que se sumen a trabajar para poner a Almería en el mapa arcoíris. "El año pasado sacamos adelante un Orgullo sin apoyo institucional alguno, y desde entonces llevamos trabajando para que esto cambie, porque administraciones y sociedad civil deben valorar que estos actos nos benefician al conjunto de la sociedad", afirma Luz García, secretaria de la Asociación.

Y es que no son pocos los retos que aún enfrenta el colectivo en el mundo y más concretamente en Almería: pese a los planes, leyes y medidas en favor de la inclusión aprobados por diferentes administraciones públicas, la Plataforma afirma que la falta de presión ha hecho que muchas de estas acciones no lleguen a tener desarrollo real. Ejemplo de ello es el Plan contra la Homofobia del Ayuntamiento de Almería, que pese a haber iniciado sus reuniones preparatorias parece no terminar de arrancar.

Desde Almería con Orgullo confían en que, a la tercera, instituciones y organizaciones sociales valoren la importancia de las reivindicaciones del colectivo. "Hasta ahora hemos conseguido que Almería no se quede fuera de esta fecha gracias a las activistas que han dedicado su tiempo altruistamente, y aunque estamos intentando que eso cambie, no esperaremos a nadie para seguir luchando por una causa tan justa como necesaria", apuntaba Romero.

