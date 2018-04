Almería tiene el factor del talento

Coser y cantar. Y no es referente a lo fácil que es, sino a los talentos que desprenden los almerienses que esta semana han protagonizado diferentes momentos de los talent shows que se celebran a nivel nacional. Olivia, Antonio y Laura son los tres nombres propios que han salido de la provincia para que todo el mundo vea sus distintas habilidades y dones.

El más reciente ha sido la aparición de Olivia ... en las primeras audiciones de Factor X en Telecinco. La roquetera demostró ser un manojo de nervios, pero también que su voz puede unificar el criterio de los cuatro miembros del jurado de este programa: Risto Mejide, Laura Pausini, Fernando Montesinos y Xavi Martínez.

Laura nos superó las Batallas de 'La Voz Kids' pero emocionó a Melendi y Pablo López

La joven, de 17 años, explicó en su vídeo de presentación que siempre ha tenido ciertos problemas de timidez: "Me considero una persona tímida, porque he tenido inseguridades físicas. Siento mucha presión por si me equivoco".

Aunque llegó con esa timidez que la caracteriza, Olivia pudo demostrar en Factor X que tiene el talento suficiente para ser una de las favoritas en el talent show. Tras actuar, la emoción la desbordó y no puro contener las lágrimas.

Risto Mejide quiso saber qué es lo que le estaba pasando en ese momento por la mente: "Me someto a mí misma a mucha presión, creo que lo puedo hacer mejor. Sé que puedo dar de mi. Lo he hecho bien, pero lo puedo hacer muchísimo mejor".

Mejide también quiso saber cuál eran sus sensaciones ante la decisión del jurado, y la roquetera señaló que esperaba que fueran buenos: "Los únicos que tienen que tener miedo de mí son los que no tienen talento, tú puedes estar tranquila. En 'Factor X' no cuentan las palabras, cuentan los hechos y lo que has hecho es maravilloso, yo te voto sí".

Laura Pausini también apoyó a la almeriense con un sí. Fernando Montesinos le dijo a la joven que "tú no tienes el potencial, lo que tienes es un cañón de sentimientos y de voz. Solo un estúpido te votaría no, así que Xavi…".

El cuarto miembro del jurado le pidió que se acercara, le limpió las gafas y le expresó: "¿Ahora ves claro que puedes ganar Factor X?, cuatro 'sí', así que vamos a intentarlo".

Después del éxito de Lucía, y retrasando en la parrilla televisiva hasta el lunes. La Voz Kids de Telecinco contaba con dos almerienses. Después de la clasificación de la garruchera Yastina en las Batallas, le tocaba el turno a Laura.

En esta ocasión, tenía que cantar, y a la vez competir, con Ramón y Antonio con la interpretación de la canción Burbujas de amor. En esta ocasión, la pulpileña no pudo avanzar en el programa pero provocó en los asesores y coaches multitud de emociones. Tanto a Melendi como a Pablo López se les pudo ver muy emocionados. Rosana y Rosario al final se decantaron por Ramón pero la almeriense demostró su deportividad y su felicidad por haber llegado hasta esa fase del programa.

Pero en la competencia, en TVE 1 emitían la final de Maestros de la Costura en la que el almeriense Antonio se postulaba como uno de los favoritos para la victoria, pero no pudo ser. Los dos aprendices finalistas volvieron al taller en el duelo para confeccionar un vestido de fiesta que fue de inspiración y diseño totalmente libre, para definir su estilo. Para esta última prueba contaron con la visita de la modelo internacional Eugenia Silva, madrina de esta edición del concurso. Gracias a su creación, Alicia se alzó con el primer premio, contra todo pronóstico que daban como ganador a Antonio, y consiguió el maniquí de oro, que la acredita como primer Maestro de la Costura de España.