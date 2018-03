Antonio, el maestro almeriense de la costura

Es el nuevo formato que ha lanzado Televisión Española para convencer a los espectadores, Maestros de la costura. Aunque los datos de audiencia son muy pobres, los concursantes están desputando, en algunos de los casos, y el almeriense Antonio es una de las grandes sorpresas.

Antonio tiene 37 años y es profesor de dibujo. Según explica el programa en su presentación: "Tiene una relación amor-odio con la costura. De pequeño no soportaba que su madre estuviera todo el día con la máquina de coser, porque era tiempo que perdía de estar con él. Ahora, sin embargo, no puede soltar la aguja. Se considera alegre, inquieto, muy sociable y reconoce que no le gusta estar sólo. Cose para su mujer, para su madre y para su hijo. Asegura que se ha convertido en el asesor de moda de toda su familia".

Palomo Spain apuntó que el diseño de Antonio estaba a la altura de Óscar de la Renta

Vicky Martín Berrocal ha sido una de las diseñadoras que ha visitado el programa y uno de los grandes triunfos del almeriense. Acudió para una prueba final donde los aprendices se jugaban salir del programa.

Para esta ocasión, tenían que realizar un diseño flamenco. El estilo se ceñía a un corte de sierena con volantes.

"Qué maravilla y para noventa minutos… Cinco minutos más y está perfecto. Está a la altura de un Óscar de la Renta", señaló Alejandro Palomo (Palomo Spain), uno de los miembros del jurado. En esta prueba el almeriense fue elegido el mejor de la prueba.

El programa de talentos, que lo presenta Raquel Sánchez Silva, tiene como otros miembros del jurado a Lorenzo Caprile y María Escoté.

En el último programa, el almeriense también ayudó a uno de los compañeros, Eduardo, que pidió su colaboración pero al final el trabajo del maestro de la costura no le sirvió al otro diseñador que resultó expulsado. Aunque el programa no tiene un gran futuro en la parrilla televisiva, sí lo tiene el talento del almeriense.