Un thriller cómico, éxito en taquilla en Argentina, pone el lado gamberroEl documental 'El bueno, la bomba y el malo' muestra la edad de oro del cine en AlmeríaTaller sobre Bill Viola, considerado como "el Picasso del videoarte"

Un éxito de taquilla en Argentina llega hasta Almería para aspirar a ganar el premio del Certamen Ópera Prima. Solo se vive una vez es una coproducción hispano-argentina que está dirigida por Federico Cueva y combina humor y acción con grandes nombres en el reparto. El cineasta junto a la productora María Luisa Gutiérrez presentaron este thriller cómico en un encuentro con los medios y en su proyección en el Teatro Cervantes.

La productora del film ofreció algunos de los detalles de esta película rodada en Argentina: "Hemos aportado el reparto y la dirección de la película. Las pretensiones son entretener y lo hacemos con una comedia de acción en la que rompemos muchos coches y en la que se pegan muchos tiros. Tiene algo que le hace diferente que es el componente religioso. Está centrada en los religiosos judíos ortodoxos y su relación con los católicos, mezclado con el componente de acción la convierten en una comedia totalmente distinta. Ha sido un éxito en Argentina y esperamos que tenga una gran acogida aquí"

Después de 30 años trabajando en la industrial audiovisual, especialmente en la parte de la acción, le propusieron dirigir su primer largometraje: "Me especialicé en escenas de acción en muchas películas de Argentina y España. He trabajado en películas como 9 Reinas, El Hijo de la Novia, El Bar y Oro. Se trataba de un esquema ajustado de trabajo y me brindaron la oportunidad de dirigir mi primera película con este gran reparto. No podía decir que no".

Una de las grandes incertidumbres de esta película antes de rodarla era la fama del particular carácter de Gérard Depardieu: "La Ópera Prima más complicada desde Ciudadano Kane, porque nadie sabía lo que podía pasar por la leyenda negra que había sobre Gerard de Pardieu y la complejidad de la acción. La rodamos hace un año y medio en un periodo duro y divertido y gracias a Enrique estamos en el Festival de Almería, un lugar al que queríamos volver gracias al cariño que le pone la Diputación a este Festival".

El director recuerda que ene l momento de plantearle el elenco de actores "me vino un poco de vértigo. Para algunos era un choque porque había trabajado con ellos en la parte de acción. Tuve que ganarme a los actores cuando estaba en los ensayos".

El director de FICAL agradeció su presencia y ha destacado que esta producción rompe con la visión tradicional de las coproducciones: "Es un cine de espectáculo con gran comercialidad y un reparto de auténtico lujo que todo el mundo debe disfrutar".

La historia trata sobre Leo (Peter Lanzani) que es un estafador que deberá asumir otra personalidad para conseguir huir de los peligrosos Duges (Gérard Depardieu), López (Santiago Segura) y Harken (Hugo Silva).

Recordar el magnífico pasado que vivió la provincia de Almería es el objetivo del documental El bueno, la bomba y el malo, dirigido por Carles Prat. El Teatro Apolo acogió esta cita con la edad de oro de la historia del séptimo arte en la provincia.

El director del documental explica qué se puede ver en el documental: "Lo rodamos en el año 2000 en Almería. Va sobre la memoria mítica del cine. En ese momento, aunque ya había muchas publicaciones, en muchos de los lugares donde se habían rodado películas lo que persistía era una memoria mítica. A mi me llamaba la atención de que no había cuajado mucho de que Almería es uno de esos lugares emblemáticos en la historia del cine. Medio mundo reconoce el paisaje almeriense. Esto se había ido recuperando. Hablamos con personas de distintos lugares como Carboneras, Tabernas... Y por otro, profesionales que habían trabajado aquí como Romero Marchent, Eddie Fowlie...".

En el momento del rodaje, Prat recuerda que en el momento del rodaje "lo más entusiasmante era la memoria popular y esta especie de cosa maravillosa que pasó durante un tiempo en ese rodaje. También era curiosa la memoria de los profesionales que habían participado como Romero Marchent. Cuando hace sus primeros western las infraestructuras eran mínimas. No había aeropuerto, tampoco el Gran Hotel..."

El documentalista también recuerda una anécdota con Eddie Fowlie: "Cuando vino a rodar Lawrence de Arabia estaba en Jordania. Le hablaron de Almería y trajeron todo el material en un barco cargado de atrezzo... Eddie Fowlie me dijo que localizaba en la provincia metiéndose en las ramblas con su Rolls".

"Considerado el Picasso del videoarte", es la descripción que Federico Martínez Utrera, director del Taller de Videoartte y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, realizó sobre la figura del norteamericano Bill Viola en este curso que ha ampliado el número de participantes este año, de 25 a 50 alumnos que llegan desde Italia, Madrid, disntintos puntos de Andalucía... Es una de las actividades fijas del Festival Internacional de Cine de Almería.

Bill Viola Global. París-Bilbao-Florencia-Hamburgo-Atenas-Londres-Almería es el título del taller de videoarte y, a la vez, expresa la dimensión de este creador internacional, que tiene en la actualidad seis exposiciones en todo el mundo en las citadas ciudades, y que "concibe el arte, no como una manera de emoción, sino como un elemento que te cambia la vida. Sus obras de arte no solamente te emocionan, sino que logran remover los cimientos de tu corazón. Es ahí donde trabaja Bill Viola".