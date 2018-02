El Nazareno recorrió el Casco Viejo en un novedoso Vía Crucis

La imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, titular de la Hermandad del Encuentro que este 2018 cumple 75 años desde que fuese bendecido tras salir de la gubia de José Martínez Puertas, presidió en la noche del pasado viernes el Vía Crucis General de la Agrupación de Cofradías de Almería por las calles del Casco Histórico. A las ocho y cuarto de la noche se abrió la puerta de la Iglesia de San Antonio de Padua, en el barrio de Ciudad Jardín, para que saliese el cortejo que precedió a la imagen de Jesús Nazareno. Una talla que, finalmente como ya anunciamos en este rotativo, fue portada a hombros por miembros de las tres cuadrillas de la hermandad. Desde la Plaza de España, el titular cristífero del Encuentro emprendió el itinerario hasta el centro de la capital, en busca del Santuario de la Santísima Virgen del Mar, Patrona de Almería, donde comenzó el Vía Crucis con la lectura de una monición de entrada a cargo del consiliario de la Agrupación de Hermandades, José María Sánchez García.

El Nazareno, que vistió su túnica morada lisa , llegó a este enclave con adelanto, un adelanto que se mantuvo durante todo el recorrido llegando hasta algo más de media hora incluso respecto a la hora prevista. Hay que recordar que durante todo su recorrido, tanto en la ida como en la vuelta y en el citado Vía Crucis fue acompañado por la Capilla Musical 'Sacra Redemptio' y que formaron parte del cortejo todas las hermandades que participaron en el Vía Crucis portando sus propios cirios. La primera lectura en la Plaza Virgen del Mar fue leída por la Hermandad de las Angustias que con su Cruz de Guía flanqueada por dos faroles aguardó la llegada del Nazareno. Desde allí, la imagen fue hasta Gravina para llegar a la calle Real donde la Hermandad del Carmen Coronada leyó la segunda estación. El Vía Crucis prosiguió por las cuatro calles donde Rosario del Mar hizo la tercera lectura. En Floridablanca, al paso del Nazareno, la Cofradía del Prendimiento leyó la cuarta estación. Unos metros más arriba, en el Convento de las Claras fue la Hermandad de Estudiantes quien realizó la quinta lectura. La Virgen del Mar leyó la sexta estación en la Plaza Vieja y la Agrupación leyó la séptima, al no acudir el Amor a esta estación por estar su Cruz de Guía en Sevilla, en Las Puras. La octava estación fue leída por el Santo Entierro en la Casa Sacerdotal San Juan de Ávila y la novena por el Perdón en la Catedral. El Silencio no pudo leer la décima en las Siervas de María al llegar el Nazareno allí a las 22:30 y estar programada su llegada a las 23:00 horas y no llegar esta a tiempo, y la Estrella en el final de Eduardo Pérez la undécima. En la Casa de Hermandad de la Virgen del Mar, la Santa Cena realizó la duodécima estación mientras que en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer, el Calvario leyó la decimotercera estación, estas tres últimas cofradías llegando a prisa y corriendo por el adelanto con el que discurrió el citado Vía Crucis. Los Ángeles leyó la última estación en las Siervas de la Iglesia. Después de este rezo, el consiliario de la Agrupación realizó una breve meditación final e impartió la bendición a los presentes.

Desde aquí, la talla del Nazareno emprendió el recorrido de regreso hasta su sede canónica cruzando la rambla de Almería y adentrándose en el barrio de Oliveros en busca de su barrio de Ciudad Jardín. La imagen hizo su entrada en San Antonio de Padua a las doce de la noche. Con unas palabras del Hermano Mayor y la presidenta a todos los participantes, concluyó el mismo en el interior del templo.