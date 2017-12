La OJAL pone la banda sonora navideña por toda la ciudad

"Venimos a traer la alegría de la Navidad". Con ese propósito se ha presentado medio centenar de músicos de la Orquesta Joven de Almería en el Centro de Día para Personas Mayores 'Antonio Saiz y López' esta mañana y en el Mercado Central de la ciudad esta tarde. Tanto en un lugar como en otro, los jóvenes han conseguido deleitar al numeroso público que se ha congregado para disfrutar del fantástico repertorio de villancicos que han interpretado.

Los músicos, que han participado voluntariamente en esta actividad altruista, han logrado emocionar a los mayores del Centro de Día gestionado por la FAAM, cuyas plazas son concertadas por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. También han asistido al concierto usuarios de la Unidad de Día de Mayores de Lentisco, especializada en Alzheimer. Desde la dirección de ambos centros valoran "muy positivamente" esta actividad. "Estamos muy contentos con el hecho de que los jóvenes de la OJAL hayan amenizado esta mañana navideña a nuestros mayores, permitiéndoles que sigan viviendo las tradiciones de estas fechas tan especiales para todos", ha señalado el presidente de la FAAM, Valentín Sola.

Ya por la tarde, los mismos músicos, bajo la batuta de Félix Gallardo, tuba y profesor de la Orquesta Infantil de Almería (OIAL), han llevado hasta el Mercado Central los sonidos de los villancicos y canciones navideñas más populares, actividad que está enmarcada dentro del programa 'Diviértete en el Centro', promovido por el Ayuntamiento de Almería, patrocinador principal de la OCAL junto a Cajamar, con la que pretende animar a los ciudadanos a disfrutar en las calles más transitadas de la capital de diversas actividades relacionadas con la cultura y el ocio. Allí los músicos han reunido a más de un centenar de personas que se encontraban ultimando sus compras.

El concierto de la OJAL ha sido muy animado, haciendo partícipe al público en todo momento, que incluso se ha atrevido a tararear algunas de las piezas al ser sobradamente conocidas por todos como 'Adeste Fideles', 'We wish you a Merry Christmas' o 'Jingle Bells', entre otras muchas.

Desde la OJAL agradecen una vez más la buena acogida que la ciudad de Almería les ha vuelto a brindar hoy. "Es muy satisfactorio ver cómo los ciudadanos se vuelcan en cada una de las actividades que organizamos", apuntan desde la formación, que se ha mostrado también muy emocionada por el éxito alcanzado.