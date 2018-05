El Vaquero, un arte fotográfico, autodidacta y con amor al paisaje

Rinconces inauditos, lugares con una alegría incansable y más de 3000 horas de sol al año; son algunos de los alicientes para que, desde 2015, el Vaquero decidiera compartir sus capturas a través de redes sociales con el resto de almerienses. Unido a la provincia desde hace 52 años, autodidacta, curioso, tranquilo y apacible. "Intento trasmitir en cada una de mis fotografías todas las sensaciones que obtengo cuando busco un paisaje", expone el Vaquero.

Comenzó su andadura con la apertura de una fan page en Facebook llamada Lugares Secretos de Almería en la que colgaba imágenes de playas y pueblos cedidas por fotógrafos de la provincia. 50.000 personas seguían esta actividad hasta que decidió centrarse de lleno a retratar cada espacio de la costa almeriense y alrededores. "Tenemos muy buenos fotógrafos en nuestra tierra y esta idea fue lo que me inspiró a aprender por mi propia cuenta. Me compré una cámara Réflex de segunda mano y me puse a recorrer toda Almería. En especial, Cabo de Gata, por la belleza de sus paisajes y playas paradisiacas", asegura el artista.

Con ilusión y entusiasmo decide crear su propia página de fotografías a través de Facebook e Instagram llamada El Vaquero Fotografías, Cazador de Lugares de Ensueño. "Conseguí un gran número de seguidores en un periodo corto de tiempo, por lo que, me motivé a seguir saliendo a captar Almería", explica El Vaquero.

El amanecer y el atardecer o incluso perderse un día completo es el imán que le atrae y su estímulo a reproducir los lugares más vírgenes del Cabo. La playa del Mónsul, el Faro de Cabo de Gata, La Alcazaba de noche, Las Salinas de Roquetas de Mar, son un ejemplo. "A la hora de fotografiar tengo mi propio estilo y siempre busco la mejor perspectiva para que la imagen salga lo mejor posible. Es cuestión de moverse y colocar todos los componentes en su lugar", asevera. En el año 2016, "Me presenté a un concurso de fotografía (Andalucía en cliché) organizado por el Ayuntamiento de Roquetas y conseguí el premio Accesit. Un total orgullo y satisfacción para mí, ver cómo una de mis fotos resaltaba sobre las demás", sostiene alegremente.Un detalle característico del artista es que siempre va acompañado de un sombrero de pajizo y debido a ello lo empezaron a llamar así. El Vaquero pertenece, desde hace un año, a la Asociación Fotográfica Masdeluz dónde realizan, a menudo, excursiones y actividades para recorrer los sitios más maravillosos de Almería. "El domingo pasado visitamos el Mariposario de Níjar ", explica. La playa de los Escullos, el Arrecife de las Sirenas, la Cala San Pedro y el faro de Cabo de Gata son sus sitios electos.