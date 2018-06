Los colombianos se forman en derechos y deberes en el país

La formación y conocer las leyes del país donde se vive es necesario para poder moverse en el territorio con total libertad. La Asociación de Colombianos Almería para Todos entregó ayer los diplomas de los cursos realizados gracias a la subvención de la Junta de Andalucía. La delegada del Gobierno, Gracia Fernández, fue la encargada de entregar estas acreditaciones.

La entrega de diplomas fue una fiesta porque todos quisieron hacerse una foto con la delegada del Gobierno por la oportunidad que le había dado. En los cursos se formaron personas de otras nacionalidades.

La delegada del Gobierno destacó "el esfuerzo que hace la asociación en algo tan productivo como la formación. En otras ocasiones, los españoles buscaban una vida mejor. Ahora, tenemos que favorecer el conocimiento para que se puedan mover mejor dentro del territorio. El acceso universal es de verdad, tenga o no papeles regularizados. Aunque administrativamente haya irregularidades, no son ilegales. Tienen derecho a la salud y a la educación, aunque también hay que cumplir con los deberes. Es fundamental para que no se pueda utilizar la inmigración como algo negativo. Lo importante es que puedan vivir en este país como si fuera el suyo".

Un total de tres cursos de formación para 120 plazas, que pudieron conocer más sobre el país en el que están viviendo, sus trámites administrativos y derechos. A la cita, tampoco faltaron los representantes de diferentes colectivos latinoamericanos, colaboradores de la Asociación y representantes de Almería para Todos como su presidenta, Yaddy González.