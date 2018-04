Un cómic entre sidra y música celta

Una novela gráfica inspirada en ambientes marítimos y portuarios será una de las presentaciones protagonistas del próximo 30 de abril a las 13:00 horas en la plaza de la Catedral. Edgar Max desgranará los detalles de su cuarta publicación, La Santa Sed, y firmará ejemplares, que podrán adquirirse en la librería Bibabuk y Millenium Comics.

La novela contiene 134 páginas, protagonizada por Bill el Largo, que ya ha protagonizado otras tres publicaciones del autor. La editorial es Saco de Huesos. "Es una historia larga, auto-conclusiva y autónoma. La narración comienza en una posada asturiana y termina en una taberna escocesa; lo que sucede entremedio es un descenso enloquecido al horror que pretende, además, ser muy divertido".

El epílogo de la novela gráfica es de Pilar Pedraza y el prólogo de Enrique Bonet

El autor señala las características de la nueva novela que cuenta con el epílogo de Pilar Pedraza y el prólogo, Enrique Bonet: "Es pura acción, chistes y persecuciones. No renuncio a la profundidad de la historia, simplemente ha cambiado el enfoque. Frente a la primacía de la soledad y el desasosiego de sus anteriores vivencias, en La Santa Sed Bill está constantemente acompañado de un buen amigo y la relación que se establece entre ellos es, sin duda, lo que aporta el guiño más burlesco, simpático y sinvergüenza a una trama que, sin eso, sería verdaderamente oscura. La historia entera es un canto a la amistad y la solidaridad de dos tipos que están en guerra con un mundo que no entienden. Si además logro transmitir algo de todo el disfrute que he obtenido yo al dibujar esta historia plagada de sidra, marineros blasfemos, bichos raros, leyendas y maldiciones, me sentiré más que satisfecho".

El autor vuelve a contar con Bill el Largo para sus relatos: "Es un tipo enigmático, de pasado oscuro, al que siempre le rondan los fantasmas y tiene seis cuchillos que, se dice, le regaló el propio diablo. En esta aventura trata de encontrar una sidra que vuelve los ojos del revés. Su compañero de aventuras es Séan Devlin, un irlandés borrachín que ha sido miembro del IRA, capitán de un barco ballenero, contrabandista y mil cosas más. Son una pareja de caballeros de fortuna que abominan de la rutina y andan siempre en busca de nuevas experiencias. En esta ocasión, encuentran un desafío que pone a prueba su amistad y su forma de enfocar la vida, además de poner en peligro su propia existencia".

Edgar Max define el estilo de La Santa Sed: "Es una mezcla de horror, acción y humor. En cuanto al estilo es en Blanco y Negro con grises digitales, todo muy en la línea de los cómics de terror con los que crecí y tanto disfruté en los 80".

El autor explica el significado del título de la obra: "Además de por el obvio juego de palabras, creo que el título transmite la férrea vocación de los protagonistas por beberse el mundo entero para evadirse de él, por vaciar y exprimir una vida distinta hasta la última gota. En el fondo, son tipos muy tiernos: en el infierno serían santos".

El autor describe la evolución que se puede ver en este cómic: "Me apetecía desmarcarme un poco de mis lugares comunes -el mar y todo lo relacionado con él- y sumergir a mi protagonista en una historia donde el océano no aparezca ni en pintura. Sigo fiel a mis filias y el libro abunda en juramentos, palabrotas y despropósitos. No hay nada en él que sea complaciente con los tiempos que corren. Para inspirarme, además de unas cuantas sesudas lecturas sobre megalitismo, me he dejado llevar por la música tradicional irlandesa, el celtic-punk y el doom metal, una mezcla tan extraña como el propio libro resultante, que es un pudín con gusanos y metralla empapado en licor".