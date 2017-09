Belleza real contra los estereotipos

La gala Miss Curvy Almería dio una lección que se puede ser femenina y muy guapa sin ser el prototipo de modelo 90-60-90. Siete mujeres de la provincia se presentaron a este concurso que se celebró en El Ejido y la ganadora de Miss Curvys Almería fue Melania Conesa. Otra de las participantes se llevó la banda de Miss Fotogenia: Chelo Pons.

Las candidatas fueron: Valentina Botero, Chelo Pons, Melania Conesa, Agus Lozano, Gema Galván, Melanie González y Janet Valdivia Escobar.

La gala, que fue organizada por Verdecala y se celebró en el Bar Puentezuelas, estuvo presentada por Lorena Luque y Andreia Salvatierra puso la banda sonora de la cita. Los patrocinadores de ropa y complementos fueron Modas Aurora Modas Aurora de El Ejido y Curro Ruiz Artesanía Flamenca. También contó con la colaboración de la fotografía de Lucas del Hierro, la peluquería de Rubén Sánchez e Iván Studio 98, Juice Plus+ y el maquillaje de París Berlín Maquillajes.

La vencedora Melania Conesa explica cómo surge la posibilidad de participar en el certamen: "Me lo propuso la agencia que lo organizaba y accedí ya que por desgracia no hay tantos certámenes de belleza de talla grande. Era un poco volver a la vida del ambiente de la moda después de un paroncillo".

Miss Curvy valora muy positivamente al resto de candidatas: "El nivel estaba alto por parte de algunas compañeras. La mujer almeriense es muy guapa y talentosa".

Melania Conesa representará a la provincia en la final nacional que se celebra en Granada: "Voy a por la banda de "¡Miss Curvy España 2017, pero si no fuera así a por alguna de las otras. Siempre hay que poner lo mejor de una misma en cada cosa que se hace y un certamen de estas características es para poner el 100%".

Para la ganadora, esta victoria ha significado mucho más que un título: "Cuando dijeron mi nombre... Es que son años de aprendizaje, lucha, batacazos y ver un poquito de recompensa por todo ello es increíble".

Conesa reivindica a las modelos de tallas grandes: "Todas somos moda. A todas las mujeres nos encanta vernos guapas. Por suerte, la industria de la moda se va haciendo eco de todas esas protestas y este año por primera vez en la semana de la moda de New York ha habido un desfile de Plus Size de la marca Torrid Fashion. Vamos dando pasitos hacia la normalización y llegará el momento en el que no sea algo novedoso un desfile de tallas grandes".

La ganadora también tiene la tienda Loreta que está destinado a surtir de tallas grandes: "Surge de ver ese vacío en la comarca del poniente de una tienda especializada donde encontrar ropa juvenil, con las ultimas tendencias y en talla grande, porque hasta hace bien poco las chicas que tenían más allá de una 44 tenían que vestirse como lo hacían sus abuelas y era muy injusto".