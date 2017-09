Bordear toda la Península Ibérica sobre una tabla de paddle surf

Alcanzar metas es una constante en la vida de Antonio de la Rosa. Después de muchos retos, actualmente está realizando uno en el que la provincia de Almería se ha convertido en parte de su ruta. Con una tabla de paddle surf está bordeando toda la Península Ibérica.

El deportista ya ha recorrido el mar Cantábrico y el Océano Atlántico, y actualmente se encuentra de camino para completar el Mediterráneo. Entró por el Poniente de la provincia y ya está por Mojácar. "Me gusta mucho la costa de Almería porque es una zona bastante despoblada. Venía de la costa de Málaga y Granada, y aquí cambia mucho porque apenas hay construcciones como el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar", asegura Antonio de la Rosa.

El deportista lleva tres meses bordeando la Península Ibérica y 80 sobre la tabla de paddle surf. "Siempre miro las condiciones climatológicas para no correr peligro".

Durante los días que lleva en Almería, asegura que "me lo he pasado bien porque me han ido acompañando". Para este deportista, "siempre resulta más motivador y divertido estar con alguien en tus retos"

No es el primer reto que realiza el vallisoletano: "Me gusta realizar grandes desafíos, los invernales son muchos más duros por el frío. Me gusta salir de la sensación de confort. Necesito tener la motivación de algo diferente".

No permitirse quedarse en su sensación de confort, le convierte en competidor de elite en deportes de aventura y extremos, consiguiendo meritorios puestos en campeonatos del mundo. "En 2003 decido cogerme una excedencia y vivir de mis dos pasiones: el deporte y la naturaleza. Creo Meridiano Raid, una empresa de actividades de ocio en el medio natural que se encuentra en la Sierra Norte de Madrid, donde yo vivo. En 2014, hago realidad uno de mis sueños: convertirme en el primer español en participar y ganar la prueba francesa Rames Guyane de cruce del Océano Atlántico a remo y en solitario, tras recorrer los 4.700 kilómetros que separan las costas de Dakar (Senegal) de las de Kourou (Guayana Francesa) en 64 días. Ese mismo año fui nombrado Embajador de Turismo Activo de la Comunidad de Madrid".

Entre algunos de sus últimos retos se pueden enumerar: Lapland Extreme Challenge; Círculo Polar Ártico en paddle surf; Alaska invernal en Fat-Bike; unir Madrid con Lisboa en paddle surf; Rames Guuyane; Iditarod esquís de fondo; 4 islas, 4 cumbres; y 8 islas, 8 cumbres. Un hombre cargado de metas por cumplir y desafíos extremos.